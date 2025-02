Erding Gladiators gewinnen Playoiff-Krimi

Erding. (PM Gladiators) Die Stadtwerke Erding Arena bebte! Vor 2.169 frenetischen Fans lieferten sich die Erding Gladiators und der HC Landsberg ein hochklassiges, leidenschaftlich geführtes Spiel 7 – und am Ende triumphierte Erding mit einem verdienten 3:1-Sieg.

Mit diesem Erfolg sichert sich das Team von Trainer Thomas Daffner den Einzug ins Halbfinale der Bayernliga-Playoffs, wo am Freitag um 20:00 Uhr der TEV Miesbach als nächster Gegner wartet.

Von der ersten Sekunde an war klar: Dieses Spiel wird ein echter Playoff-Kracher. Die Gladiators starteten mit enormem Druck und setzten Landsberg früh unter Stress. Die Belohnung folgte in der 9. Minute: Anthony Gagnon verwandelte eine starke Kombination über Franz und Ostwald zum 1:0 – die Arena stand Kopf. Doch Landsberg ließ sich nicht beeindrucken. Die Gäste fanden besser ins Spiel, hielten das Tempo hoch und kamen durch Wagner (12. Minute) zum 1:1-Ausgleich. Erding hatte anschließend in Überzahl die große Chance zur erneuten Führung, doch der HCL verteidigte clever.

Im zweiten Drittel blieb das Spiel unglaublich intensiv, beide Teams schenkten sich keinen Zentimeter. Erding hatte leichte Vorteile, doch Landsberg blieb mit schnellen Kontern stets gefährlich. Die Schlüsselszene dann in der 26. Minute: Florian Zimmermann stand genau richtig, als die Scheibe von der Bande hinter dem Tor zurücksprang – und drückte sie eiskalt über die Linie zum 2:1.

Mit diesem Treffer im Rücken wurde Erding noch stärker. Landsberg geriet immer mehr unter Druck – und dann kam Elias Maier! Nach einer Vorarbeit von Gagnon und Forster schob er den Puck zum 3:1 (30. Minute) ins Netz.

Die letzten 20 Minuten waren an Spannung kaum zu überbieten. Landsberg warf alles nach vorne, doch die Gladiators hielten mit unglaublichem Einsatz dagegen. Jeder Zweikampf wurde angenommen, jede Scheibe wurde hart umkämpft, jeder Schuss geblockt. Torhüter Leon Meder zeigte einmal mehr seine Klasse und parierte mehrere gefährliche Abschlüsse der Riverkings. Auf der anderen Seite hatte Erding in Kontern die Chance zur Entscheidung, doch Landsbergs Torhüter Borst hielt sein Team im Spiel.

Die letzten Minuten liefen herunter, Landsberg setzte alles auf eine Karte, nahm den Goalie vom Eis – doch die Gladiators blieben cool und brachten das 3:1 über die Zeit! Mit einer leidenschaftlichen, geschlossenen Mannschaftsleistung zieht Erding ins Halbfinale ein! Die Gladiators haben sich in einer hochspannenden Serie gegen einen bärenstarken HC Landsberg durchgesetzt.

