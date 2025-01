Erding Gladiators gehen mit zwei Siegen in die heiße Saisonphase

Erding. (PM Gladiators) Die Erding Gladiators haben ein starkes Wochenende hinter sich und ihre Ambitionen in der Bayernliga eindrucksvoll unter Beweis gestellt.

Mit einem überzeugenden 4:1-Auswärtssieg gegen den HC Landsberg und einem souveränen 8:3-Heimerfolg gegen den EC Pfaffenhofen zeigten die Herzogstädter, dass sie bereit sind für die Playoffs. Besonders Neuzugang Anthony Gagnon stach mit überragenden Leistungen hervor.

4:1 in Landsberg

Vor 1.170 Zuschauern, darunter rund 100 mitgereiste Fans aus Erding, holten sich die Gladiators am Freitagabend einen verdienten Auswärtssieg. Nach anfänglichem Druck der Landsberger Riverkings brachte Anthony Gagnon die Gladiators in der 8. Minute mit einem eiskalten Abschluss in Führung – ein Einstand nach Maß für den Kanadier.

Im zweiten Drittel erhöhte Gagnon in der 23. Minute mit einem sehenswerten Treffer in Unterzahl auf 2:0. Nur zwei Minuten später gelang Jonas Mosler für Landsberg der Anschlusstreffer zum 2:1. Doch die Gladiators ließen sich davon nicht beirren: Paul Wallek stellte in derselben Minute mit einem kraftvollen Abschluss den alten Abstand wieder her. Nach einer sehenswerten Powerplay-Kombination krönte Gagnon seine starke Leistung in der 36. Minute mit seinem dritten Tor des Abends – das 4:1 und zugleich der Endstand.

Im Schlussabschnitt spielte Erding die Partie routiniert zu Ende. Landsberg versuchte, noch einmal zurückzukommen, doch die Gladiators-Defensive um Torhüter Leon Meder ließ nichts mehr anbrennen.

Trainer Thomas Daffner zeigte sich nach dem Spiel hochzufrieden: „Das war eine sehr disziplinierte Leistung meiner Mannschaft. Besonders freut es mich, dass Anthony sich so nahtlos ins Team eingefügt hat. Heute hat die gesamte Mannschaft Charakter gezeigt.“

8:3-Heimsieg gegen Pfaffenhofen

Am Sonntagabend folgte der nächste Streich: Vor 1.140 begeisterten Fans, darunter viele Blaulicht-Helden, ließen die Gladiators dem EC Pfaffenhofen keine Chance. Nach einem frühen Rückstand in der 3. Minute durch Leonard Mössinger, der einen Konter verwandelte, übernahmen die Gladiators zunehmend die Kontrolle.

In der 14. Minute erzielte Maximilian Forster nach Vorlage von Gagnon und Wallek den verdienten Ausgleich zum 1:1. Zu Beginn des zweiten Drittels drehte Erding auf: Forster brachte die Gladiators in der 25. Minute mit 2:1 in Führung. Nur drei Minuten später traf Anthony Gagnon zum 3:1. Cheyne Matheson legte in der 32. Minute das 4:1 nach.

Pfaffenhofen konnte in der 33. Minute durch Mössinger noch einmal auf 4:2 verkürzen, doch Erding ließ sich davon nicht beeindrucken. Anthony Gagnon traf im Powerplay in der 41. Minute zum 5:2, ehe Philipp Michl in der 47. Minute das 6:2 erzielte. Pfaffenhofens Jakub Vrana konnte in der 48. Minute noch einmal auf 6:3 verkürzen, bevor Paul Wallek (57.) und Florian Zimmermann (60.) mit ihren Treffern zum 7:3 und 8:3 den verdienten Endstand herstellten.

BLICK NACH VORN: PLAYOFFS IN SICHT: Am 7. Februar 2025 steht das erste Viertelfinal-Playoff-Heimspiel in der Stadtwerke Erding Arena an. Der Gegner wird in den kommenden Pre-Playoffs ermittelt. Die Fans können sich auf hochklassiges und spannendes Eishockey freuen.

Tor für die Erding Gladiators – beim ungefährdeten 8:3 Sieg gegen den EC Pfaffenhofen erzielten 2x Maximilian Forster, 2x Anthony Gagnon, Philipp Michl, Paul Wallek, Cheyne Matheson sowie Florian Zimmermann die Treffer. Bild zur freien Verwendung. Bildquelle: Erding Gladiators

