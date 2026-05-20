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Erding Gladiators geben drei jungen Cracks eine Chance

20. Mai 20261 Mins read8
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Erding. (PM Gladiators) Die Erding Gladiators setzen weiter auf junge, hungrige Spieler und geben drei Talenten die Chance, sich in der Oberliga zu beweisen.

Torhüter Johannes Kurrer sowie die Feldspieler Johannes Meindl und Korbinian Faltermaier wechseln fest nach Erding. Alle drei durchliefen eine erstklassige Ausbildung und sollen nun in der Stadtwerke Erding Arena die nächsten Schritte in ihrer Entwicklung gehen.

Der 19‑jährige Torhüter Johannes Kurrer stammt aus dem Nachwuchs des Augsburger EV und stand in den vergangenen Jahren im U17‑ und U20‑Team des EV Landshut sowie im DNL‑Spielbetrieb zwischen den Pfosten. Dort sammelte er umfangreiche Einsätze auf hohem Nachwuchslevel und wurde in Landshut bereits für das DEL2‑Team lizenziert. In der Saison 2025/2026 kam Kurrer per Förderlizenz auch zu einem ersten Einsatz im Trikot der Erding Gladiators und überzeugte mit einem starken Auftritt.

Stürmer Johannes Meindl (20) bringt ebenfalls eine Ausbildung aus der Landshuter Talentschmiede mit. In der DNL U20 zeigte er sich als fleißiger Arbeiter, der offensiv Impulse setzen kann und in den vergangenen Spielzeiten konstant Scorerpunkte sammelte. Nun folgt der nächste Schritt mit einer festen Verpflichtung in der Oberliga.

Der 19‑jährige Verteidiger Korbinian Faltermeier kommt über den EV Moosburg und den EV Landshut nach Erding. Der Linksschütze absolvierte zahlreiche Spiele in der DNL U20 und brachte sich dort als zuverlässiger Defensivverteidiger ein. Zusätzlich sammelte er in Waldkraiburg erste Erfahrungen im Seniorenbereich. Damit passt er ideal ins Profil eines jungen Spielers, der in der Oberliga körperlich und spielerisch weiter wachsen soll.

„Wir freuen uns sehr, dass wir mit Johannes Kurrer, Johannes Meindl und Korbinian Faltermeier drei top ausgebildete junge Spieler nach Erding holen konnten“, sagt Sportlicher Leiter Thomas Daffner. „Das sind gute Jungs, die alles für die Erding Gladiators geben werden. Wenn sie hart arbeiten, werden sie unter John Sicinski die bestmögliche Förderung erhalten und uns gleichzeitig auf dem Eis weiterhelfen.“

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