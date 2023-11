Erding Gladiators gastieren beim Tabellen-Vorletzten Geretsried

Artikel anhören Erding. (PM Gladiators) Weiter geht die Punktejagd der Erding Gladiators am Freitag in Geretsried. Ab 19:30 Uhr will die Schütz-Jirik Truppe die...

Erding. (PM Gladiators) Weiter geht die Punktejagd der Erding Gladiators am Freitag in Geretsried.

Ab 19:30 Uhr will die Schütz-Jirik Truppe die heimischen River Rats in die Schranken weisen. Zum nächsten Heimspielkracher kommt es am Sonntag, 12. November. Ab 18 Uhr gastiert der amtierende Bayernliga-Meister EHC Königsbrunn in der Stadtwerke Erding Arena. Tickets für das Topspiel sind wie gewohnt online unter https://erding-gladiators.reservix.de/events zu erwerben. Die angeschlagenen TSV-Spieler Abstreiter und Trox werden wohl weiterhin fehlen. Inwiefern Daniel Krzizok ins Geschehen eingreifen wird, entscheidet sich kurzfristig.

Obwohl die Flussratten aus Geretsried derzeit Vorletzter sind, sollten die Herzogstädter auf der Hut sein. “Wir müssen in jedem Spiel an unsere Leistungsgrenze gehen. Sobald man lockerlässt, wird das bestraft. Egal auf welchen Tabellenplatz der Gegner steht.” so Felix Schütz zum bevorstehenden Match. Die River Rats verjüngten in der Sommerpause ihren Kader und verabschiedeten arrivierte Spieler wie Torhüter Martin Morczinietz oder Stürmer Florian Strobl. Der tschechische Verteidiger Marek Haloda wiederum schloss sich dem Ligarivalen Klostersee an. Geblieben ist dessen Landsmann Jakukb Rezac, der in der Verteidigung die Schotten dicht machen soll. Ausländerposition zwei belegt Tyler Wiseman. Der zuletzt inaktive Kanadier sorgte vor einigen Jahren beim TSV Peißenberg bereits für Furore. Nicht zu vergessen ist der mittlerweile mit deutschem Pass ausgestattete Ondrej Horvath. Er ist Jahr für Jahr untern den Topscorern der Liga zu finden. Aufhorchen ließen die River Rats zuletzt mit einem 1:4 Auswärtserfolg beim Mitfavoriten Amberg.

Das absolute Topspiel steigt am Sonntag ab 18 Uhr in Erding. Denn mit den Pinguinen aus Königbrunn gastiert der amtierende Bayernliga-Meister in der Herzogstadt. Und wirft man einen Blick auf den Kader wird schnell klar, dass der EHC auch diese Saison zu den Top-Favoriten zählt. So vertraut Trainer Robert Linke im Tor auf Stefan Vajs. Er zählt zweifelsohne zu den stärksten Torhüter der Liga. Aus einer homogenen Defensive stechen der Deutsch-Ukrainer Gustav Veisert, Max Petzold sowie Luca Szegedin heraus. Zum Zunge schnalzen ist noch viel mehr die Offensive. Dort tummeln sich reihenweise ausgezeichnete Scorer wie Tim Bullnheimer oder Marco Sternheimer. Mit 79 bzw. 95 Scorer-Punkte waren die beiden das torgefährlichste Sturmduo der Saison 2022/2023. Die Kontingentstellen besetzen der Lette Toms Prokopovics (51 Scorerpunkte 2022/2023) sowie der US-Amerikaner Hayden Trupp. Die Sturmreihen der Brunnenstädter noch ausgeglichener machen schließlich die Neuzugänge Mika Reuter aus Landsberg sowie Florian Döring aus Ulm. Im Verlauf der aktuellen Saison konnten die Pinguine nur beim 2:1 Overtime-Sieg in Dingolfing sowie bei der 2:3 Overtime-Niederlage gegen den TEV Miesbach nicht dreifach Punkten.

Diesen Eishockey-Leckerbissen dürfen sich die TSV Fans nicht entgehen lassen. Sie dürfen gespannt sein, wie Erding die wohl größte Herausforderung der Bayernliga meistern wird. Nach den zuletzt gezeigten Leistungen des TSV kann man ein Spiel auf Augenhöhe erwarten. Nuancen werden letztendlich über Sieg oder Niederlage entscheiden.

