Erding Gladiators feiern Meistertitel â€“ und arbeiten bereits intensiv an der Zukunft

Erding. (PM Gladiators) Mit einem dramatischen 3:2-Erfolg nach Verlängerung im siebten Finalspiel gegen den EHC Königsbrunn haben sich die Erding Gladiators die Bayernliga-Meisterschaft 2024/25 gesichert.

Die Begeisterung in der Stadt ist ungebrochen, die Vorfreude auf die große Meisterfeier am Freitag, 11. April, im Sportpark Schollbach wächst. Gleichzeitig richtet sich der Blick der Verantwortlichen aber bereits auf die kommende Saison.

Die Meisterfeier am 11. April beginnt um 18:00 Uhr, der Eintritt ist frei. Auf dem Programm stehen unter anderem die Vorstellung der Meistermannschaft, die Präsentation des Pokals, ein gemeinsamer Rückblick auf die Saison sowie die Versteigerung der Spielertrikots. Für musikalische Begleitung sorgt Rina Amado, die unter anderem mit ihrer Interpretation der Bayernhymne während der Finalspiele für Gänsehautmomente sorgte.

Neben der Freude über den Titel laufen im Hintergrund bereits organisatorische und strategische Arbeiten. „Wir tragen derzeit alle notwendigen Informationen zusammen, um die Lizenzunterlagen für die Oberliga einreichen zu können“, erklärt Pressesprecher David Whitney Neben der finanziellen Planung, die auf einem soliden Fundament stehen muss, laufen bereits die ersten Gespräche in Bezug auf die sportliche Ausrichtung und Kaderplanung.

„Es ist klar, dass mit einem Aufstieg in die Oberliga viele neue Herausforderungen auf uns zukommen – sportlich, wirtschaftlich und organisatorisch“, so Whitney weiter. „Aber wir spüren, dass in Erding gerade etwas Großes entstehen kann. Die Euphorie in der Stadt gibt uns Rückenwind, um die Voraussetzungen für eine tragfähige Oberliga-Teilnahme zu schaffen.“

