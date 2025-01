Erding Gladiators feiern erfolgreiches Wochenende mit Siegen gegen Schweinfurt und Schongau

Erding. (PM Gladiators) Die Erding Gladiators haben ein erfolgreiches Wochenende hinter sich gebracht.

Nach einem überzeugenden 5:2-Auswärtssieg bei den Schweinfurt Mighty Dogs folgte am Sonntag ein fulminantes 10:0 im Retro-Game gegen die EA Schongau Mammuts.

Freitag: Verdienter 5:2-Erfolg in Schweinfurt

Trotz zahlreicher Ausfälle auf beiden Seiten boten beide Teams im Icedome Schweinfurt eine ansprechende Partie vor 816 Zuschauern. Die Gastgeber erwischten den besseren Start und gingen in der 5. Minute durch Leonardo Ewald in Führung. Die Gladiators zeigten jedoch Moral: Sebastian Busch glich in der 8. Minute aus. Zwar erzielte Schweinfurts Pavel Bares in der 11. Minute die erneute Führung, doch Florian Zimmermann antwortete in der 14. Minute mit dem verdienten 2:2-Ausgleich.

Im zweiten Drittel übernahmen die Gladiators zunehmend das Kommando. Maximilian Forster brachte Erding in der 24. Minute erstmals in Führung – ein präziser Abschluss nach Zuspiel von Waldhausen und Zimmermann. Schweinfurt, bekannt für das beste Powerplay der Liga, hatte mehrfach die Chance, in Überzahl auszugleichen, doch die Gladiators zeigten ein herausragendes Penalty Killing.

Das Schlussdrittel begann ideal für Erding: Maximilian Forster erhöhte nur 60 Sekunden nach Wiederbeginn auf 4:2. Schweinfurt versuchte, offensiv Druck zu machen, fand jedoch kaum Lücken in der defensiven Organisation der Gäste. Die Entscheidung fiel in der 55. Minute, als Cheyne Matheson im Powerplay zum 5:2-Endstand traf.

Trainer Thomas Daffner war nach der Partie zufrieden: „Das war eine sehr reife Leistung. Wir haben defensiv gut gearbeitet, im Penalty Killing geglänzt und unsere Chancen zum richtigen Zeitpunkt genutzt.“

Sonntag: 10:0-Torfestival im Retro-Game gegen Schongau

Vor 1.008 Zuschauern in der Stadtwerke Erding Arena feierten die Gladiators im Retro-Game ein echtes Eishockeyfest. Fans in historischen Trikots und Accessoires sorgten für eine besondere Atmosphäre, die durch die Präsentation der ersten Seniorenmannschaft des TSV Erding in der Drittelpause einen emotionalen Höhepunkt erreichte.

Auf dem Eis ließ Erding von Beginn an keine Zweifel aufkommen: Bereits nach 1:28 Minuten brachte Maximilian Forster die Gastgeber in Führung. Philipp Michl (5.), erneut Forster (11.) und Ryan Henke (18.) erhöhten bis zum Ende des ersten Drittels auf 4:0. Schongau, das stark ersatzgeschwächt angereist war, kämpfte aufopferungsvoll und fair, konnte jedoch gegen die spielerische Klasse der Gladiators nichts ausrichten.

Auch im Mittelabschnitt blieben die Gladiators dominant. Cheyne Matheson (33.), Erik Modlmayr (34.) und Sebastian Busch (37., im Powerplay) schraubten das Ergebnis auf 7:0. Im Schlussdrittel sorgten Tobias Cramer (49.), Lukas Golob (56.) und Matheson (57.) für den 10:0-Endstand. Torhüter Patrick Mayer blieb über 60 Minuten konzentriert und sicherte sich mit starken Paraden den verdienten Shutout.

Trainer Daffner lobte nach dem Spiel: „Die Jungs haben den Gegner ernst genommen und über 60 Minuten seriös gespielt. Es war eine tolle Teamleistung, und der Retro-Abend war ein voller Erfolg.“

