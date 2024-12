Erding Gladiators feiern erfolgreiches Wochenende mit Siegen gegen Klostersee und Kempten

Erding. (PM Gladiators) Die Erding Gladiators haben das Jahr 2024 mit zwei Siegen beendet.

Nach einem hart erkämpften 3:2-Erfolg nach Penaltyschießen im Derby gegen den EHC Klostersee sicherten sie sich zwei Tage später einen klaren 6:1-Heimsieg gegen den ESC Kempten.

Derby-Spektakel: 3:2-Sieg gegen Klostersee nach Penaltyschießen

Am Freitagabend reisten die Gladiators nach Grafing, wo sie vor 1.093 Zuschauern – darunter etwa 200 mitgereiste Gladiators-Fans – gegen den EHC Klostersee antraten. In einem intensiven Derby brachte Florian Zimmermann in der 12. Minute Erding in Führung. Trotz weiterer guter Möglichkeiten blieb es beim knappen Vorsprung, da Klostersees Torhüter Lukas Steinhauer zahlreiche Chancen vereitelte.

Im zweiten Drittel kamen die Gastgeber besser ins Spiel und erzielten durch Vitus Gleixner in der 23. Minute den Ausgleich. Doch die Gladiators reagierten prompt: Paul Pfenninger stellte nach einem Nachschuss die Führung wieder her. Erding hatte weitere Gelegenheiten, scheiterte jedoch mehrfach an Steinhauer.

Im Schlussabschnitt erhöhte Klostersee den Druck und kam durch Quirin Spies im Powerplay zum 2:2-Ausgleich. Beide Teams hatten danach Chancen auf den Sieg, doch sowohl Leon Meder im Gladiators-Tor als auch Steinhauer zeigten starke Paraden.

Im Penaltyschießen war es schließlich Kyle Brothers, der mit einem nervenstarken Treffer den Sieg für die Gladiators sicherte. „Es war ein harter Kampf, und wir hätten das Spiel vielleicht früher entscheiden können. Aber die Jungs haben Charakter gezeigt, und das war am Ende entscheidend“, sagte Trainer Thomas Daffner nach dem Spiel.

Klarer Heimsieg: Gladiators besiegen Kempten mit 6:1

Am Sonntagabend kehrten die Gladiators vor 1.448 Zuschauern in der Stadtwerke Erding Arena auf heimisches Eis zurück und lieferten gegen den ESC Kempten eine überzeugende Leistung ab.

Erding dominierte die Anfangsphase und belohnte sich in der 2. Minute mit dem 1:0 durch Cheyne Matheson. Kempten, durch verletzungsbedingte Ausfälle geschwächt, kämpfte sich zurück ins Spiel und zeigte besonders im zweiten Drittel eine kompakte Defensive. Dennoch baute Kyle Brothers die Führung auf 2:0 aus (30:25). Linus Voit brachte Kempten mit dem Anschlusstreffer auf 2:1 heran (31:34), doch Erding fand schnell die passende Antwort: Elia Ostwald und Mark Waldhausen stellten noch vor der zweiten Pause auf 4:1.

Im letzten Drittel spielten die Gladiators ihre Überlegenheit souverän aus. Matheson erzielte seinen zweiten Treffer zum 5:1 (43:46), bevor Sebastian Busch mit einem Shorthander in der letzten Minute den Endstand von 6:1 markierte.

Trainer Thomas Daffner zeigte sich zufrieden: „Das war eine geschlossene Mannschaftsleistung. Die Fans haben uns heute wieder großartig unterstützt, und es war der perfekte Abschluss für dieses Jahr.“

