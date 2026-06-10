Erding Gladiators erhalten den Zuschlag bei Brandon Schultz

Erding. (PM Gladiators) Die Erding Gladiators basteln am Kader für die Oberliga-Saison 2026/2027 und haben mit Brandon Schultz einen weiteren wichtigen Baustein für die Offensive verpflichtet.

Der 29 jährige US-Amerikaner wechselt aus der ECHL nach Erding.

Der in Estero, Florida, geborene Linksschütze ist 1,75 Meter groß, 82 Kilogramm schwer und kann sowohl als Center als auch auf dem linken Flügel eingesetzt werden. Schultz durchlief im Nachwuchs mehrere Programme in den USA, spielte unter anderem in der NAHL und USHL und stand danach für Northeastern University sowie Northern Michigan University in der NCAA auf dem Eis. Anschließend folgten Stationen in der ECHL, wo er unter anderem für die Toledo Walleye, Atlanta Gladiators, Adirondack Thunder, Indy Fuel sowie zuletzt die Iowa Heartlanders auflief. In Deutschland machte er in der Saison 2024/2025 mit 53 Scorerpunkten (21 Tore, 32 Assists) in 39 Hauptrundenspielen für die Herforder Ice Dragons in der Oberliga Nord auf sich aufmerksam.

„Mit Brandon bekommen wir einen sehr variablen Stürmer, der sowohl Tore schießen als auch Vorlagen geben kann“, sagt Geschäftsführer Kevin Dierks. „Er spielte im nordamerikanischem Profigeschäft, hat in Deutschland bewiesen, dass er scoren kann, und bringt genau die Mischung aus Erfahrung, Tempo und Physis mit, die wir in der Offensive gesucht haben.“

„Hinter der Verpflichtung von Brandon steht ein klar strukturierter Prozess“, erklärt Sportlicher Leiter Thomas Daffner. „John Sicinski und ich definieren gemeinsam die Profile, die wir für unsere Oberliga-Mannschaft benötigen, und gleichen diese dann mit Daten, Videoanalysen und Gesprächen ab. Bei Brandon hat sich früh gezeigt, dass er viele dieser Kriterien erfüllt – variabel einsetzbar, hoher Workload, Gefahr im Powerplay. Wir holen ihn ganz bewusst, weil er unserem Spiel eine zusätzliche Dimension geben kann.“

Schultz selbst weiß genau, welche Rolle ihn in Erding erwartet: „Die Gespräche mit den Verantwortlichen waren sehr klar – ich soll Verantwortung im Offensivspiel übernehmen, Tempo ins Angriffsspiel bringen und in wichtigen Situationen vorangehen. Ich kenne die Oberliga und freue mich darauf, diese Aufgabe bei den Gladiators mit voller Energie anzunehmen.“

Seine Karriere in Zahlen

Source: Brandon Schultz @ Elite Prospects

84 Wieviel Geld gibst Du bei einem regulären Stadionbesuch zusätzlich zum Eintrittspreis, also für zum Beispiel Getränke, Essen, Merchandising usw. aus? maximal 10 Euro zwischen 10 und 20 Euro zwischen 20 und 50 Euro zwischen 50 und 100 Euro mehr als 100 Euro