Erding Gladiators empfangen den SC Riessersee und reisen nach Passau

Erding. (PM Gladiators) Nach dem Auftaktwochenende warten die nächsten Herausforderungen auf die Erding Gladiators.

Am Freitag, 26. September, kommt es um 20 Uhr in der Stadtwerke Erding Arena zum Duell mit dem SC Riessersee. Zwei Tage später, am Sonntag, 28. September, treten die Gladiators um 18 Uhr bei den Passau Black Hawks an.

Freitag: Altmeister SC Riessersee

Der SC Riessersee gehört zu den traditionsreichsten Vereinen im deutschen Eishockey. Zwar spielt der Altmeister längst nicht mehr um nationale Titel, bleibt aber ein spannender Gegner. Zum Auftakt unterlag man zuhause gegen Lindau mit 2:5, feierte anschließend jedoch einen überraschenden 6:4-Sieg beim Topfavoriten Heilbronn.

Im Sturm ragt Robin Soudek heraus. Der Tscheche ist jederzeit in der Lage, ein Spiel mit seiner Torgefahr zu prägen. Gesicht und Leitfigur des SCR bleibt Lubor Dibelka. Mit 42 Jahren überzeugt er noch immer mit Spielintelligenz und Effektivität. Auch Alexander Höller und Parker Colley bringen viel Tempo und Kreativität ins Team. In der Abwehr gilt Jesse Roach als Schlüsselspieler, weil er Stabilität mit Offensivdrang verbindet. Ob Riessersee in dieser Saison den Sprung in die Play-offs schafft, wird von dieser Kerntruppe abhängen.

Sonntag: Auswärtsspiel in Passau

Zwei Tage später führt die Reise nach Niederbayern. Die Passau Black Hawks machten gleich am ersten Wochenende auf sich aufmerksam. Mit dem 4:3-Erfolg nach Penaltyschießen gegen die favorisierten Tölzer Löwen sorgten sie für ein frühes Ausrufezeichen. Trainer Petr Bares setzt auf eine kompakte Mannschaft, die mit viel Einsatz agiert.

Prägende Figuren sind die Routiniers René Röthke und Andrew Schembri. Dazu kommen die Kontingentspieler Brendan Harrogate, Zachary Nazzarett und Carl Larsson, die für Offensivkraft stehen. In der Defensive sollen unter anderem Alexander Biberger und der frühere Gladiator Marlon D’Acunto für Stabilität sorgen. Mit Marco Eisenhut und Janik Engler verfügt Passau außerdem über ein starkes Torhütergespann, das in engen Spielen den Unterschied ausmachen kann.

Für die Erding Gladiators bedeutet dieses Wochenende eine weitere Bewährungsprobe in der neuen Liga. Gegen Riessersee und Passau will das Team von Trainer Dominik Quinlan mutig auftreten, Fehler minimieren und die positiven Ansätze aus den ersten Partien bestätigen.

