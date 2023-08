Erding Gladiators: Der Bayernliga-Spielplan steht

Artikel anhören Erding. (PM Gladiators) Die mit Spannung erwartete Bayernliga Saison rückt immer näher. Dabei verspricht der nun veröffentlichte Spielplan für die Erding Gladiators...

Erding. (PM Gladiators) Die mit Spannung erwartete Bayernliga Saison rückt immer näher.

Dabei verspricht der nun veröffentlichte Spielplan für die Erding Gladiators gleich ein famoses Auftaktwochenende. Am Sonntag, 15. Oktober geht es für die Schütz-Truppe auf die längste Reise der Saison nach Schweinfurt. Zum Heimspiel-Auftakt fünf Tage später, am 20. Oktober kommt der Oberliga-Rückzieher EHC Klostersee in die Stadtwerke Erding Arena.

„Was will man mehr. Ein Derby zum Start ist großartig. Da werden unsere Fans die Arena zum Tollhaus machen.“, freut sich David Whitney, Pressesprecher der Erding Gladiators.

Dick im Kalender markieren sollten man sich den 03. November. Dann heißt es: Landkreis-Derby gegen den ESC Dorfen. Um 20 Uhr empfangen die Gladiators den ewigen Rivalen. Das Rückspiel in Dorfen steigt am Sonntag, 14. Januar. Für ein volles Stadion dürften auch die immer beliebten „Weihnachtsspiele“ sorgen. Los geht es am 17. Dezember, wenn Erding die Sharks aus Kempten empfängt. Am zweiten Weihnachtsfeiertag kommt Schweinfurt nach Erding und ein Tag vor Nikolaus kreuzen die Gladiators mit Ulm die Schläger.

„Drei Heimspiele in der Hochphase freut uns natürlich. Ich bin überzeugt, dass unsere Fans eine einmalige Atmosphäre ins Stadion zaubern werden und wir hochklassigen Sport zu sehen bekommen.“ so Whitney.

Zum Abschluss der Hauptrunde am 02. Februar gibt schließlich noch der ERSC Amberg seine Visitenkarte in der Herzogstadt ab. „Alles in allem sind wir mit dem Spielplan sehr zufrieden. Aber letztendlich ist es gleich, wann wir gegen wen spielen. Wir müssen in jedem Spiel unsere Leistung bringen. Wenn wir unser Potential abrufen, haben wir eine erfolgreiche Saison vor uns. An unsere Fans kann ich nur appellieren, holt Euch noch eine Dauerkarte. Es lohnt sich jedes Spiel zu besuchen.“ sagt Whitney.

