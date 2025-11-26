Erding Gladators vor den Duellen gegen Tölz und Peiting

Erding. (PM Gladiators) Die Erding Gladiators stehen vor zwei anspruchsvollen Aufgaben: Am Freitagabend (19.30 Uhr) gastieren die Herzogstädter bei den Tölzer Löwen, am Sonntag (18 Uhr) empfängt die Quinlan-Truppe den EC Peiting in der Stadtwerke Erding Arena.

Rückblick: Unglückliche 2:3-Niederlage gegen Passau nach Overtime

Zum Wochenstart verpassten die Gladiators einen möglichen Heimsieg gegen die Passau Black Hawks und unterlagen trotz 38:31 Torschüssen mit 2:3 nach Verlängerung. Erding hatte über weite Strecken mehr Spielanteile, war aber offensiv zu wenig zwingend. Passau agierte clever, nutzte seine Chancen kaltschnäuzig und zeigte sich besonders in Person von Harrogate (3 Tore) äußerst effizient. Nach dem 1:0 durch Ostwald und dem 2:1 durch Matheson verpasste Erding im Schlussdrittel die Vorentscheidung und kassierte den Ausgleich, ehe die Gäste in der Overtime den entscheidenden Treffer setzten. Eine bittere und vermeidbare Niederlage – es wäre mehr möglich gewesen.

Freitag, 19.30 Uhr: Tölzer Löwen – Erding Gladiators

Im kleinen Derby wartet mit den Tölzer Löwen eine der formstärksten Mannschaften der Liga. Das Team von Axel Kammerer hat sich auf dem vierten Tabellenplatz etabliert und überzeugt mit hoher Physis, taktischer Disziplin und einem sehr geschlossenen Mannschaftsauftritt. Die Oberländer spielen typisches „Axel-Kammerer-Eishockey“: hart, kompakt und mit hohem Arbeitstempo.

Besonders im Blick steht Topi Piipponen, der mit 38 Scorerpunkten (21 Tore, 17 Assists) aus 19 Spielen zu den gefährlichsten Offensivspielern der Oberliga zählt. Unterstützt wird er von Spielern wie Nirschel und Klikorka, die ebenfalls konstant punkten und das Team tragen.

Sonntag, 18 Uhr: Erding Gladiators – EC Peiting

Mit dem EC Peiting kommt am Sonntag ein traditionsreicher Gegner in die Stadtwerke Erding Arena. Der Verein aus dem Pfaffenwinkel steht wie kaum ein anderer für Kontinuität in der Oberliga und schafft es Jahr für Jahr, trotz begrenzter Mittel eine konkurrenzfähige Mannschaft auf das Eis zu bringen.

Trainer John Sicinski setzt auf eine Mischung aus starken Kontingentspielern wie John MacKinnon und Justin Maylan sowie zahlreichen Eigengewächsen, die dem Team eine klare Identität geben. Peiting spielt diszipliniert, geduldig und nutzt Fehler der Gegner effizient aus.

Beide Partien versprechen intensives, kampfbetontes Eishockey – und die Chance für die Gladiators, weitere wichtige Zähler im Kampf um das Tabellenmittelfeld einzufahren.

