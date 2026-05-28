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TSV Erding Gladiators

Erding freut sich auf Vorbereitungskracher gegen Landshut und Kaufbeuren

28. Mai 20261 Mins read37
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Trainer John Sicinski - © L. Schirmer
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Erding. (PM Gladiators) Die Erding Gladiators starten mit einem Highlight in die Bekanntgabe der Vorbereitungsspiele.

Denn zum Abschluss der Vorbereitung warten in der Stadtwerke Erding Arena zwei echte Kracher: Am 11. September kommt der EV Landshut in die Herzogstadt, am 13. September folgt der ESV Kaufbeuren.

Den Anfang macht am Freitag, 11. September, um 20:00 Uhr der DEL2-Ligist und Traditionsverein EV Landshut. Der Kooperationspartner der Gladiators gibt – wie schon im Vorjahr – mit Cheftrainer Uwe Krupp seine Visitenkarte in Erding ab. Landshut stellt auch in der neuen Spielzeit einen hochkarätig besetzten Kader und zählt erneut zu den Favoriten der DEL2. Für die Gladiators ist das Duell gegen den Zweitligisten ein echter Härtetest und eine perfekte Gelegenheit, sich vor heimischem Publikum mit einem Gegner zu messen, der sonst nur im Profi-Alltag zu sehen ist.

Nur zwei Tage später folgt der nächste Hochkaräter: Am Sonntag, 13. September, um 18:00 Uhr gastiert DEL2￼Absteiger und künftiger Ligakonkurrent ESV Kaufbeuren in Erding. Die Allgäuer gelten in der kommenden Oberliga-Saison als einer der großen Favoriten. Unter Trainer Sebastian Buchwieser, der in den vergangenen Jahren sowohl in der Oberliga als auch in der DEL2 große Erfolge feiern konnte, wurde ein äußerst starker Kader zusammengestellt, der in der neuen Liga ganz vorne mitspielen soll.

Für die Erding Gladiators sind diese beiden Heimspiele die ideale letzte Standortbestimmung. Erst ein Topteam aus der DEL2, dann ein Titelfavorit aus der eigenen Liga – mehr Vergleich auf hohem Niveau geht in der Vorbereitung kaum. Trainer John Sicinski und seine Mannschaft erhalten direkte Rückmeldungen, wo sie im Vergleich zu zwei namhaften und starken Gegnern stehen.

Für die Fans versprechen die Partien gegen den EV Landshut und den ESV Kaufbeuren echte Eishockey-Leckerbissen, noch bevor die Punktspiele überhaupt begonnen haben. Zwei Traditionsklubs, zwei starke Kader und die Gladiators mittendrin – bessere Werbung für die neue Oberliga-Saison gibt es kaum. Die weiteren Testspielgegner werden zeitnah veröffentlicht.

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