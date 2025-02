Erding feiert Wiedersehen mit Miesbach

Erding. (PM Gladiators) Die Erding Gladiators haben sich in einer nervenaufreibenden 4:3-Serie gegen den HC Landsberg den Einzug ins Halbfinale der Bayernliga-Playoffs gesichert.

Dort wartet mit dem TEV Miesbach eine Mannschaft, die sich zuletzt in bestechender Form präsentierte. Das erste Spiel der Best-of-Seven-Serie steigt am Freitag, 28. Februar, um 20:00 Uhr in der Stadtwerke Erding Arena, bevor es am Sonntag (18:00 Uhr) in Miesbach zum zweiten Duell kommt.

Dieses Aufeinandertreffen birgt eine ganz besondere Brisanz: Vor zwei Jahren standen sich beide Teams bereits im Playoff-Halbfinale gegenüber. Damals setzte sich Miesbach in einer hochspannenden Serie knapp mit 3:2 durch und zog ins Finale ein. Nun kommt es zum Wiedersehen – und die Gladiators haben die Chance, dieses Mal das bessere Ende für sich zu haben.

Miesbach setzte sich im Viertelfinale mit 4:2 gegen den EHC Waldkraiburg durch und zeigte dabei eine abgeklärte, defensivstarke Leistung. Seit dem Trainerwechsel zu Dusan Frosch agiert der TEV stabiler und effizienter. Besonders Neuzugang Jan Svoboda bringt mit fünf Toren und vier Assists zusätzliche Qualität ins Offensivspiel der Schlieracher. Gemeinsam mit Patrick Asselin (4 Tore, 5 Assists) und Thomas März (4 Tore, 5 Assists) ist er ein brandgefährlicher Angreifer. In der Defensive setzt Miesbach auf Routinier Petr Gulda, der sich als Verteidiger ebenfalls torgefährlich zeigt. Im Tor steht mit Philip Lehr ein sicherer Rückhalt, der bislang durchschnittlich 3,16 Gegentore pro Spiel zuließ.

Allerdings muss der TEV Miesbach, der mit seiner Meisterschaft in die Oberliga aufsteigen würde, auf zwei Schlüsselspieler verzichten. Torjäger Jakub Bitomsky fällt ebenso verletzungsbedingt aus wie Christian Neuert. Dennoch bleibt das Team ein gefährlicher Gegner, der jede Unachtsamkeit eiskalt bestrafen kann. Für die Gladiators wird es entscheidend sein, mit hoher Intensität, körperlicher Präsenz und effizientem Abschluss in die Serie zu gehen.

