Erding feiert Derbysieg gegen Klostersee

Erding. (PM Gladiators) Einen verdienten 2:5 Derbysieg feierten die Erding Gladiators in Grafing gegen den EHC Klostersee.

Am Sonntag kommt es in der Stadtwerke Erding Arena nun um 18 Uhr zum Kracher gegen den Tabellen-Zweiten ESC Kempten.

In Grafing überzeugte die Schütz-Truppe vor knapp 900 Zuschauer, darunter rund 150 mitgereiste Gladiators Fans mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung. Zu Beginn der Partie wollte der EHC Klostersee, der bis zu dieser Partie alle Heimspiele gewinnen konnte, gleich zeigen, wer Herr im Haus ist. Denn keine 12 Sekunden waren gespielt, da hatte man die große Chance auf den Führungstreffer. Diese wurde allerdings alleinstehend vor Patrick Mayer im TSV Gehäuse vergeben. Geprägt von vielen Zweikämpfen wollte kein richtiger Spielfluss aufkommen. Doch umso länger die Partie dauerte, desto besser fand Erding seinen Rhythmus. So kam der Puck in der neunten Spielminute nach einer schönen Pass Stafette zu Rudi Lorenz. Der Routinier fackelte nicht lange und netzte zum Führungstreffer ein. In der Folge bemühten sich die Hausherren den Tabellenführer unter Druck zu setzen. Doch dieser ließ sich nicht locken, sondern stand sicher in der Defensiv.

Rund vier Minuten vor dem Drittelende durfte der Grün-Weiße Anhang ein zweites Mal jubeln. Florian Zimmermann, er feierte nach seiner Pause sein Comeback, bezwang in Überzahl EHC Goalie Philipp Hähl. Doch das war es noch nicht im ersten Drittel. Abermals Zimmermann fälschte den Puck unhaltbar zum 0:3 ab.

Das zweite Drittel war geprägt von vielen Strafen und von für ein Derby übliche Reibereien. Für Spannung sorgte aber der Anschlusstreffer durch Raphael Kaefer. Dabei rutschte Patrick Mayer die Hartgummischeibe unglücklich über die Fanghand. Doch im Stile einer Spitzenmannschaft gelang den Herzogstädter fast postwendend die Antwort. Einen über Simon Franz und Petr Pohl in Unterzahl mustergültig gespielten Konter krönte Leon Abstreiter mit dem 1:4. Allerdings ließ Klostersee nicht locker. Julian Dengl verkürzte 2:4.

Im letzten Abschnitt agierten die Gladiators weiter souverän. Man nahm geschickt Zeit von der Uhr und setzte in der Offensive Nadelstiche. Brenzlig wurde es nur bei einem fast zweiminütigen 3:5 Unterzahl. Doch das Penalty Killing funktionierte einwandfrei, so dass der Heimmannschaft kein weiterer Treffer gelang. Die endgültige Entscheidung gelang in der 53 Minute Petr Pohl. Er schloss eine sehenswerte Kombination mit Elias Maier und Tomas Plihal sicher zum 2:5 Endstand ab.