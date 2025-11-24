Erding feiert Auswärtssensation in Deggendorf und muss unglückliche Niederlage in Garmisch einstecken

Erding. (PM Gladiators) Ein Wochenende mit zwei völlig unterschiedlichen Geschichten liegt hinter den Erding Gladiators.

Am Freitag gelang der Quinlan-Truppe beim Tabellenzweiten Deggendorfer SC ein beeindruckender 4:2-Auswärtssieg – ein Ergebnis, das ligaweit für Überraschung sorgte. Zwei Tage später folgte zwar eine 3:6-Niederlage beim SC Riessersee, doch auch diese Partie zeigte, dass die Gladiators wieder deutlich stabiler und konkurrenzfähiger auftreten.

Diszipliniert und eiskalt: Das 4:2 in Deggendorf

Der Erfolg in Deggendorf basierte auf einer Mischung aus kompakter Defensivarbeit, hoher Disziplin und einer bemerkenswerten Effizienz im Abschluss. Die Gastgeber bestimmten zwar über weite Strecken das Spiel, fanden aber kaum Lösungen gegen die gut gestaffelte Erdinger Defensive. Die Gladiators machten die neutrale Zone eng, agierten einfach und konsequent – und setzten offensiv die entscheidenden Nadelstiche.

Maximilian Forster brachte Erding früh in Führung, ehe Marc Schmidpeter im Powerplay zum 2:0 nachlegte. Im zweiten Drittel erhöhte Cheyne Matheson erneut in Überzahl auf 3:0. Deggendorf kam zwar noch zwei Mal heran, doch der Spielverlauf blieb aus Erdinger Sicht stabil. Vor allem Torhüter David Zabolotny wuchs in der Schlussphase über sich hinaus und entschärfte mehrere hochkarätige Chancen der Niederbayern. Schmidpeter besiegelte den 4:2-Erfolg schließlich per Empty-Net-Tor.

3:6 in Garmisch – Niederlage trotz ausgeglichener Partie

Beim SC Riessersee folgte am Sonntag zwar die nächste Auswärtsniederlage, doch das Ergebnis täuscht über den Verlauf hinweg. Beide Teams begegneten sich über 60 Minuten auf Augenhöhe. Erding stand defensiv weitgehend stabil, ließ weniger zu als noch in den Wochen zuvor und zeigte auch moralisch eine starke Leistung.

Paul Pfenninger sorgte mit einem energischen Alleingang für den zwischenzeitlichen Ausgleich zum 1:1, später brachte ein Sonntagsschuss von Mark Waldhausen die Gladiators wieder auf 2:3 heran. Im Schlussabschnitt gelang Markus Eberhardt sogar der verdiente 3:3-Ausgleich. Die Partie hätte in dieser Phase in beide Richtungen kippen können.

Ein vergebenes Penalty – der das Momentum endgültig hätte drehen können – und ein direkt anschließendes Unterzahlspiel wurden jedoch zum Knackpunkt. Riessersee nutzte die folgende Überzahl zum 4:3 und entschied die Begegnung damit vorzeitig. Zwei weitere Treffer in der Schlussphase sorgten für ein Ergebnis, das deutlicher ausfiel, als es der Spielverlauf hergab.

Mit drei Punkten aus dem Auswärtsdoppelpack senden die Gladiators ein wichtiges Signal. Der Sieg in Deggendorf zeigt, welches Potenzial in der Mannschaft steckt. Die Leistung in Garmisch beweist, dass die jüngste Stabilisierung kein Zufall ist. Zwar bleibt die Punktausbeute verbesserungswürdig – doch spielerisch und kämpferisch hat das Team erkennbar Schritte nach vorn gemacht. Weiter geht es bereits am Dienstag, 25.11., wenn die Gladiators um 20 Uhr die Black Hawks aus Passau empfangne.

