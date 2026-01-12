Erding: Dämpfer gegen Stuttgart, gute Antwort in Memmingen

Erding. (PM Gladiators) Die Erding Gladiators mussten am Freitagabend einen herben Rückschlag im Kampf um die Pre-Playoffs hinnehmen.

Gegen die Stuttgart Rebels setzte es in der Stadtwerke Erding Arena eine deutliche 1:6-Niederlage.

Bereits im ersten Drittel nahm die Partie aus Erdinger Sicht einen bitteren Verlauf: Die Rebels wirkten von Beginn an wacher, aggressiver und zielstrebiger, während Erding einen rabenschwarzen Tag erwischte. Innerhalb weniger Minuten zogen die Gäste auf 0:4 davon und nutzten nahezu jede sich bietende Gelegenheit eiskalt aus. Die Gladiators fanden weder defensiv noch offensiv in die Spur, produzierten zu viele Fehler und konnten das Tempo der Schwaben kaum mitgehen.

Auch in den folgenden Abschnitten blieb Stuttgart die klar dominierende Mannschaft, erhöhte zunächst auf 0:5 und später auf 0:6. Erst kurz vor Schluss gelang Cheyne Matheson der Ehrentreffer zum 1:6 – mehr als Ergebniskosmetik war das jedoch nicht. Unterm Strich stand ein gebrauchter Abend, an dem die Gladiators in fast allen Bereichen unterlegen waren und in keiner Phase an die Leistungen der Wochen zuvor anknüpfen konnten.

Nur zwei Tage später zeigte die Mannschaft von Trainer Thomas Daffner beim Auswärtsspiel beim ECDC Memmingen jedoch die richtige Reaktion. Beim 2:4 gegen eines der absoluten Topteams der Liga präsentierten sich die Gladiators deutlich stabiler, kämpferisch stark und über 60 Minuten auf Augenhöhe.

Memmingen übernahm früh die Initiative und kam immer wieder gefährlich vor das Erdinger Tor. In Überzahl nutzten die Indians ihre Klasse, als Tyler Spurgeon in der 9. Minute im Powerplay zum 1:0 traf. Erding blieb davon unbeeindruckt, verteidigte diszipliniert, stand kompakt und setzte immer wieder Nadelstiche. Kurz vor der ersten Drittelpause belohnte sich die Daffner-Truppe: Maximilian Forster fälschte einen Schuss von Marco Pfleger zum 1:1-Ausgleich ab.

Im zweiten Drittel blieb die Partie eng und taktisch geprägt. Memmingen drückte mit seiner breiten Offensive auf die erneute Führung, Erding hielt mit viel Laufarbeit und guter Staffelung dagegen. In der 36. Minute schlugen die Gastgeber erneut im Powerplay zu, als Edgars Homjakovs zum 2:1 traf.

Zu Beginn des Schlussdrittels wurden sie für ihren Einsatz belohnt: Erik Modlmayr vollendete in der 46. Minute zum 2:2 und stellte die Partie wieder auf Anfang. Erding zeigte Moral und hielt das Tempo des Topteams mit. Die Entscheidung fiel dann zugunsten der Indians: Zunächst traf Tobias Meier zum 3:2, ehe Verteidiger Connor Blake in der 56. Minute mit dem 4:2 für die Vorentscheidung sorgte.

Auch wenn am Ende eines intensiven Wochenendes keine Punkte zu Buche stehen, fällt die Bewertung der beiden Auftritte unterschiedlich aus. Gegen Stuttgart erlebten die Gladiators einen Abend zum Vergessen, an dem wenig zusammenlief. In Memmingen dagegen zeigte das Team eine geschlossene, kompakte und disziplinierte Leistung, auf der sich im weiteren Verlauf der Saison aufbauen lässt.

Einsatz, Defensivverhalten und Einfachheit im eigenen Spiel stimmten über weite Strecken, und mit etwas mehr Scheibenglück wäre ein engeres Ergebnis oder sogar ein Punktgewinn möglich gewesen. Genau diese Art von Auftritt wird die Daffner-Truppe in den kommenden Wochen benötigen, um wieder Zähler einzufahren.

