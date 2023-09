ERC: Zweites Testspiel in Pfronten

Artikel anhören Sonthofen. (PM ERC) Nach der knappen Niederlage im ersten Testspiel gegen Kempten geht es für den ERC Sonthofen am kommenden Sonntag nach...

Sonthofen. (PM ERC) Nach der knappen Niederlage im ersten Testspiel gegen Kempten geht es für den ERC Sonthofen am kommenden Sonntag nach Pfronten.

Das Vorbereitungsderby gegen die „Falcons“ beginnt um 18 Uhr.

Die Ostallgäuer verpassten in der vergangenen Saison um nur wenige Punkte die Meisterrunde und mussten sich in der Abstiegsrunde beweisen, was ihnen mit dem 3. Tabellenplatz zum Saisonende gut gelang. Ähnlich wie der ERC verloren die Mannen aus dem Nachbarlandkreis das erste Testspiel nur knapp. Der EV Fürstenfeldbruck hatte im Penaltyschießen die besseren Argumente und setzte sich in Pfronten mit 4:5 durch. Trotz der Niederlage zeigte sich EV-Trainer Michael Bielefeld zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft.

Bielefelds Aufgebot hatte sich im Sommer nur wenig verändert. Mit Goalie Pascal Lorenz kam der dritte Torhüter des Oberligisten Herforder EV an die Vils, Ex-Nachwuchsspieler Robin Baier wurde reaktiviert und Topscorer Filip Matejka bekam mit dem 32-jährigen Tschechen Jakub Bernad einen Inlinehockey-Weltmeister an seine Seite. Bernad war zuletzt in der zweiten italienischen Liga für Como im Einsatz.

