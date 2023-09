ERC verpflichtet ZweitligastÃ¼rmer

Artikel anhören Sonthofen. (PM ERC) Die Hausaufgaben sind gemacht. Der ERC Sonthofen besetzt die letzte Stürmerstelle mit Dan Przybyla und kann die Kaderplanung damit...

Sonthofen. (PM ERC) Die Hausaufgaben sind gemacht. Der ERC Sonthofen besetzt die letzte Stürmerstelle mit Dan Przybyla und kann die Kaderplanung damit als abgehakt betrachten.

Somit umfasst das Aufgebot der Oberallgäuer drei Torhüter, acht Verteidiger und vierzehn Stürmer.

Mit Dan Przybyla kommt ein junger aber dennoch erfahrenen Zweitligastürmer ins Oberallgäu. Der Tscheche blickt insgesamt auf beinahe 150 Einsätze in der zweiten tschechischen sowie italienischen Liga zurück und das mit gerade einmal 24 Jahren. Sein Handwerk erlernte Przybyla in Tschechien beim HC Oceláři Třinec. Er durchlief dort alle Nachwuchsmannschaften und schaffte es bis in die tschechischen U16-, U18- und U19-Nationalmannschaften. Neben seinen Einsätzen in Frydek-Mistek und Litoměřice (Tschechien), stand der Rechtsschütze mit Villard-de-Lans schon auf französischem und mit Alleghe auf italienischem Eis. Ein Unbekannter ist Przybyla auch im Allgäu nicht, in der letzten Saison ging er mit dem ESC Kempten auf Punktejagd. In 17 Partien kam er illerabwärts auf sehenswerte 19 Punkte.

Mit der Verpflichtung von Przybyla blicken die Verantwortlichen auch in die Zukunft, da es durch den Wegfall der eigenen U20-Mannschaft -die sich zu großen Teilen einer anderen Seniorenmannschaft angeschlossen hat- an eigenen Nachwuchskräften mangelt.

Im Hinblick auf das erste Testheimspiel am 29.09.2023 bietet der Verein einen Saisonkarten-Vorverkauf an. Die begehrten Karten sind am 22.09.2023 (16-18 Uhr) und 23.09.2023 (10-12 Uhr) an der Stadionkasse erhältlich. Zudem können die Karten am ersten Testheimspiel ab 18 Uhr ebenfalls an der Stadionkasse erworben werden. Weitere Informationen sind unter www.erc-sonthofen.de ersichtlich.“

