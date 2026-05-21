ERC verpflichtet Paul Vinzens

Ingolstadt. (PM ERC) Der ERC Ingolstadt aus der Deutschen Eishockey Liga (PENNY DEL) verstärkt sich mit Paul Vinzens.

Der U21 Förderspieler der Saison 2025/26 in der DEL2 wechselt von den Blue Devils Weiden nach Oberbayern und unterschreibt an der Donau einen Dreijahresvertrag.

„Paul konnte im Profi-Bereich schnell Fuß fassen und hat auch in der vergangenen Saison in Weiden seine Qualitäten unter Beweis gestellt“, sagt ERC-Sportdirektor Tim Regan, der den 20-Jährigen als „charakterstarken, fleißigen Arbeiter beschreibt, der physisch spielen kann. Wir sehen in Paul ein großes Entwicklungspotential und freuen uns, dass er sich für den ERC entschieden hat.“

Der 20-Jährige machte seine ersten Schritte im Weidener Nachwuchs, ehe er in die RB Hockey Akademie nach Salzburg wechselte. Dort wurde er fünf Jahre lang in den Nachwuchsteams ausgebildet und feierte im Alter von 18 Jahren sein Debüt im Profi-Eishockey mit den RB Hockey Juniors. In der Alps Hockey League war er mit 35 Punkten in 51 Partien einer der drei besten Nachwuchsprofis. In der Saison 2024/25 bestritt er für München seine ersten sechs Spiele in der DEL, ehe er die abgelaufene Spielzeit in Weiden bestritt. Für seinen Jugendclub steuerte er auf dem Weg zum Klassenerhalt in der DEL2 21 Scorerpunkte in 51 Spielen bei und war in den Playdowns drittbester Scorer der Blue Devils.

„Ingolstadt hat sich sehr um mich bemüht und sich schon früh bei mir gemeldet. Tim war außerdem mehrmals bei Spielen von mir vor Ort. In Kombination mit dem guten Umfeld in Ingolstadt hat mir das ein gutes Gefühl gegeben, dass der ERC die richtige Entscheidung ist“, erklärt Vinzens. „In der vergangenen Saison bin ich zu einem kompletteren Spieler geworden. Ich möchte mich auch in Ingolstadt stetig weiterentwickeln, mir einen Kaderplatz in der DEL erkämpfen und dem Team so gut es geht helfen.“