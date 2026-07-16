ERC verpflichtet norwegischen Nationalspieler

Ingolstadt. (PM ERC) Der ERC Ingolstadt aus der Deutschen Eishockey Liga (PENNY DEL) verstärkt seine Defensive mit Emil Kvernmo Wasenden.

Der 22-jährige norwegische Nationalspieler kommt vom Vizemeister Frisk Asker an die Donau. Beim ERC unterschreibt der Verteidiger einen Einjahresvertrag.

Bereits im Alter von 17 Jahren feierte Kvernmo Wasenden sein Profi-Debüt in der norwegischen Eliteserien. Seither entwickelte sich der Linksschütze stetig weiter, war in den vergangenen vier Spielzeiten jeweils punktbester Verteidiger des Teams aus dem Großraum Oslo und gehörte zuletzt auch immer zu den Defensivakteuren mit der besten Plus-Minus-Bilanz in der norwegischen Eliteliga.

Auf dem Weg zur Vizemeisterschaft in der vergangenen Saison war er mit 33 Punkten in 53 Spielen einer der Säulen bei Frisk Asker. Trotz des Verpassens von fünf Spielen in den Playoffs verbuchte er neun Scorerpunkte in zehn Partien für den fünffachen norwegischen Meisters.

„Emil ist ein junger Spieler, der über großes Entwicklungspotential verfügt und darauf brennt, sich in der DEL zu beweisen. Er ist läuferisch sehr gut ausgebildet, verfügt über ein gutes Passspiel und bringt auch physisch alles mit“, beschreibt Sportdirektor Tim Regan den Norweger, der bereits zehn Länderspiele für den Bronzemedaillengewinner der vergangenen Weltmeisterschaft absolvierte. Kvernmo Wasenden hatte den Sprung in den finalen Kader nach dem letzten Testspiel vor dem WM-Start nur knapp verpasst.

Zuvor durchlief er alle Nachwuchsnationalmannschaften und nahm zweimal an der U20-Weltmeiserschaft teil.

„Ich hatte zwar auch Optionen in Schweden, aber nach dem Angebot aus Ingolstadt musste ich nicht lange überlegen. Der ERC ist eine erstklassige Organisation mit einer leidenschaftlichen Fanbase und ich freue mich sehr darauf, für die Panther zu spielen“, sagt der 1,86 Meter große Verteidiger, der sich selbst als „Zwei-Wege-Verteidiger, der sicher im Passspiel ist und Potential in der Offensive hat“, beschreibt. „Im Lauf der Jahre durfte ich immer mehr Verantwortung übernehmen. Sowohl im Club als auch in der Nationalmannschaft. Das hat mir in meiner Entwicklung sehr geholfen. Jetzt will ich mir in Ingolstadt einen Stammplatz erarbeiten und alles tun, um dem Team dabei zu helfen, möglichst erfolgreich zu sein.“

Seine Karriere in Zahlen

Source: Emil Kvernmo Wasenden @ Elite Prospects