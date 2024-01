ERC verpflichtet Farrance

Ingolstadt. (PM ERC) Der ERC Ingolstadt zieht für den Endspurt der Hauptrunde in der PENNY DEL (Deutsche Eishockey Liga) den letzten Joker. Die elfte...

Die elfte und letzte Importlizenz geht an David Farrance. Der Verteidiger wechselt aus der Organisation der Toronto Maple Leafs an die Donau und unterschreibt einen Vertrag bis Saisonende.

„Durch die Verpflichtung von David haben wir auch in der Defensive wieder mehr Optionen. Er ist ein guter Skater und verfügt über ein sicheres Passspiel. Mit seinen Fähigkeiten kann er unser Team, das wir stets als Kollektiv betrachten, verstärken“, sagt ERC-Sportdirektor Tim Regan.

Der 24-jährige Farrance wurde 2017 in der dritten Runde des NHL-Drafts an 92. Stelle von den Nashville Predators ausgewählt. Im gleichen Jahr gewann er mit dem Team USA die U18-Weltmeisterschaft. Bis zu seinem Debüt in der besten Liga der Welt lief der Linksschütze für die Boston University auf. Im Trikot des Uni-Teams aus Massachusetts spielte er sich zweimal auf die zehn Spieler umfassende finale Liste für den Hobey Baker Award, der an den besten College-Spieler verliehen wird. Zudem war er 2020 der punktbeste Verteidiger in der NCAA. Neben seinen zwei NHL-Einsätzen stehen auch 98 Partien in der AHL in seiner Vita. Zuletzt bestritt er zwölf Spiele für die Newfoundland Growlers in der ECHL.

„Ich freue mich darauf, auf der größeren Eisfläche zu spielen, denn ich denke, mehr Raum zu haben kommt meiner Spielweise entgegen. Es gefällt mir, mit viel Scheibenbesitz zu spielen und meine Stärken im Passspiel, besonders im Aufbau, auszuspielen“, sagt Farrance selbst und erklärt: „Mein Anspruch ist es, dem Team dabei zu helfen, Spiele zu gewinnen. Der beste Weg, um das zu erreichen, ist, hart zu spielen, mich nahtlos ins Team zu integrieren und jeden Tag mein Bestes zu geben.“

Bei den Oberbayern wird Farrance mit der Nummer 73 auflaufen.

David Farrances Karriere in Zahlen