ERC verlÃ¤ngert Partnerschaft mit Audi

Ingolstadt. (PM ERC) Der ERC Ingolstadt hat den Vertrag mit Hauptpartner Audi langfristig verlängert.

Das wurde gestern im Rahmen des dritten Playoff-Viertelfinals in der SATURN-Arena verkündet. Mit seinem Engagement unterstützt die AUDI AG nicht nur die Profimannschaft in der PENNY DEL (Deutsche Eishockey Liga), sondern auch die Nachwuchsarbeit und die Frauenmannschaft der Blau-Weißen.

„Es freut uns sehr, dass die Partnerschaft mit einem der sportlichen Aushängeschilder Ingolstadts weiterhin bestehen bleibt“, sagt Audi Personalvorstand Xavier Ros. „Viele Audianer_innen sind selbst im ERC aktiv oder leidenschaftliche Fans des Clubs.“ Letztere werden von der Profimannschaft derzeit geradezu verwöhnt: In der aktuellen Spielzeit erreichte das Team in der DEL als Tabellenzweiter souverän die Playoffs. Dort steht die Mannschaft von Cheftrainer Mark French nun im Viertelfinale um die Deutsche Meisterschaft. Den DEL-Titel holte der ERC zuletzt 2014 – schon damals mit Audi als Partner an seiner Seite. Gerd Walker, Vorstand Produktion und Logistik, betont: „Diese Vertragsverlängerung ist auch ein starkes Zeichen für den Standort Ingolstadt und die Region.“

„Wir sind dankbar für das herausragende Engagement. Die langfristige Verlängerung verleiht uns Stabilität und Planungssicherheit für die kommenden Jahre“, hebt ERC-Geschäftsführer Claus Liedy hervor.

Die über die Jahre gewachsene Zusammenarbeit zwischen Audi und den Panthern ist darüber hinaus geprägt von regelmäßigen gemeinsamen Aktionen. So besuchten die Spieler im vergangenen Jahr etwa die Mitarbeitenden von Audi in der Kantine und nahmen an Autogrammstunden teil. Gemeinsam führt der ERC und Audi immer wieder Aktionen wie den Ehrenamtstag oder die klimaneutrale Auswärtsfahrt durch. Die Spieler der Profimannschaft erhalten zudem zu Saisonbeginn traditionell ihre Dienstwagen von Audi.

Von Audi gefördert wird zudem die Nachwuchsarbeit der Panther, die 2022 vom Deutschen Eishockey-Bund (DEB) abermals mit der Bestnote von fünf Sternen bewertet wurde und nachhaltigen Erfolg ermöglicht. So zog die U20-Mannschaft in der Deutschen Nachwuchsliga (DNL) nach der Hauptrunde als Tabellenführer ihrer Gruppe in die Playoffs um die Deutsche Meisterschaft ein. Die U17-Mannschaft wird auch in der kommenden Saison wieder in der höchsten deutschen Spielklasse vertreten sein. Mit ihrem Engagement unterstützen die Vier Ringe auch die ERC-Frauenmannschaft um die Nationalspielerinnen Jule Schiefer, Theresa Wagner und Celina Haider. 2022 gewann das Team die Deutsche Meisterschaft, in diesem Jahr folgte der Pokalsieg.

Mit der Audi Sportakademie verfügt der ERC zudem über ein ideales Umfeld, das Talenten zusätzlich zu ihrer sportlichen Entwicklung auch einen Schulabschluss ermöglicht. Die Akademie am Sportpark bietet seit 2014 Platz für sechs Eishockey- und zwölf Fußballtalente.

