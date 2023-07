ERC verlängert mit zwei Nachwuchstalenten

Sonthofen. (PM ERC) Die Kaderplanungen des Eishockey-Landesligisten ERC Sonthofen sind voll im Gange. Die Verantwortlichen bleiben ihrer Ausrichtung treu, eigene Nachwuchsspieler zu integrieren und...

Sonthofen. (PM ERC) Die Kaderplanungen des Eishockey-Landesligisten ERC Sonthofen sind voll im Gange.

Die Verantwortlichen bleiben ihrer Ausrichtung treu, eigene Nachwuchsspieler zu integrieren und binden mit Niklas Holzschneider und Aaron Grillinger zwei ERC-Nachwuchstalente für ein weiteres Jahr.

Der 19-jährige Nilklas Holzschneider und sein ein Jahr jüngerer Mitstreiter Aaron Grillinger waren schon in der vergangenen Saison ein fester Bestandteil im Aufgebot der Oberallgäuer. Unter der Führung von Defensivchef Vladimir Kames konnten beide wertvolle Erfahrungen sammeln und sich weiterentwickeln.

Vladimir Kames, der in Personalunion als sportlicher Leiter und als Trainer in Sonthofen unter Vertrag steht, bescheinigt beiden Spielern großes Potenzial. Niklas Holzschneider und Aaron Grillinger haben alles, was moderne Eishockeyspieler benötigen. Während der technisch versierte Holzschneider eher als Offensivverteidiger gilt, agiert sein standfester Mitstreiter Grillinger als „Stay-at-home-Verteidiger“, der sein Augenmerk auf die Abwehr von Kontern richtet. Beides also wichtige Verteidigereigenschaften, die zum Erfolg des ERC beitragen werden.

3632 WM-Eröffnung 2027 in einem Fußballstadion? Deutschland hat den Zuschlag für die Austragung der Eishockey Weltmeisterschaft 2027 erhalten. Die Arenen in Mannheim und Düsseldorf sind die Spielorte. Sollte der DEB versuchen, ähnlich wie 2010 auf Schalke, ein "Outdoor-Eröffnungsspiel", in einer großen Fußball-Arena zu organisieren? Ja unbedingt, die Zeit ist reif dafür. Nein, das Spiel in der Schalker Arena war ein einmaliges Ereignis und sollte es auch bleiben. Mir egal, ist nicht so wichtig.