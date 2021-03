ERC verlÃ¤ngert mit dem nÃ¤chsten Eckpfeiler im Team

Ingolstadt. (PM ERCI) Der ERC Ingolstadt kann einen weiteren deutschen Leistungsträger an sich binden. Die Panther haben den Vertrag mit Mirko Höfflin verlängert. Der...

Ingolstadt. (PM ERCI) Der ERC Ingolstadt kann einen weiteren deutschen Leistungsträger an sich binden. Die Panther haben den Vertrag mit Mirko Höfflin verlängert. Der 28-jährige Nationalspieler ist aktuell viertbester Scorer sowie drittbester Torjäger im Ingolstädter Team.

Im Sommer 2019 wechselte der gebürtige Freiburger aus Schwenningen an die Donau, um sich „als Spieler weiterzuentwickeln“ und den nächsten Schritt zu machen. Beides ist ihm in den bisher eineinhalb Spielzeiten im Panther-Trikot gelungen. Seinen Scorerpunkte-Schnitt pro Spiel konnte er in den vergangenen drei Jahren stetig steigern. In der aktuellen Spielzeit kommt er auf zehn Tore und neun Vorlagen in 28 Spielen.

„Mirko ist ein deutscher Stürmer, der offensiv sehr produktiv ist. Er hat sich gut eingelebt und schnell als guter Scorer etabliert“, sagt Sportdirektor Larry Mitchell über den Linksschützen, der sowohl als Center als auch auf dem Flügel eingesetzt werden kann. Am 7. April bestreitet Höfflin im Gastspiel bei der Düsseldorfer EG voraussichtlich seine 400. Partie in der PENNY DEL. Insgesamt sammelte er bislang 155 Scorerpunkte (67 Tore, 91 Assists) in der deutschen Eliteliga. Für die deutsche Nationalmannschaft lief er bisher über 30 Mal auf und nahm 2018 an der Eishockey Weltmeisterschaft teil.

„Ich kenne Mirko schon lange und freue mich, dass wir ihn auch weiterhin bei uns im Team haben. Er spielt kontinuierlich in den ersten beiden Reihen, ist eine feste Größe im Powerplay und hat zuletzt auch sein Körperspiel forciert“, beschreibt Mitchell den Nationalspieler, der über die DEL-Stationen Mannheim, Straubing und Schwenningen zu den Panthern kam. Ausgebildet wurde Höfflin unter anderem bei den Jungadlern Mannheim und zwei Jahre in der kanadischen Juniorenliga QMJHL. Beim NHL-Draft 2010 wählten ihn die Chicago Blackhawks an 151. Stelle aus.

„Ich fühle mich in Ingolstadt sehr wohl und die Konstanz war mir in dieser Zeit sehr wichtig. Für meine Entwicklung war der Schritt zum ERC genau die richtige Entscheidung. Wir haben ein starkes Team, mit dem wir einiges erreichen können und darüber hinaus habe ich eine gute Rolle in der Mannschaft. Diese will ich möglichst noch vergrößern und mich weiterhin steigern“, sagt Höfflin zu seiner Vertragsverlängerung.