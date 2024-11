ERC verfolgt den TabellenfÃ¼hrer

Sonthofen. (PM ERC) Der ERC Sonthofen hat am Freitagabend in Lechbruck sein viertes Spiel in Folge gewonnen und bleibt damit punktgleich mit dem Tabellenführer...

Sonthofen. (PM ERC) Der ERC Sonthofen hat am Freitagabend in Lechbruck sein viertes Spiel in Folge gewonnen und bleibt damit punktgleich mit dem Tabellenführer EV Pfronten.

In einem spannenden Duell setzten sich die Oberallgäuer mit 4:3 durch, wobei Stürmer Jochen Hartmann mit zwei Toren glänzte und sich den Titel „Spieler des Abends“ sicherte. Die Sonthofener mussten auf Jonas Gotzler, Matyas Stransky und Denis Adebahr verzichten.

Während einige der insgesamt 344 Zuschauer noch an der Ticketkasse warteten, gelang Sonthofen bereits der erste Treffer. Adam Suchomer bedachte Jochen Hartmann mit einem präzisen Zuspiel, der nahm Maß und schloss über der Fanghand von Heimkeeper Christoph Lohr ab. Sonthofen kreierte sich in der Folge weitere Torchancen, ohne jedoch Zählbares zu bewirken. Kurz vor Drittelende verlor der ERC im eigenen Drittel die Scheibe, Marcus Köpf bedankte sich und ließ ERC-Goalie Calvin Stadlemann mit seinem Schuss ins Kreuzeck keine Chance. Somit ging es mit einem 1:1-Unentschieden in die erste Pause.

Vom Ausgleich unbeeindruckt starteten die Schwarz-Gelben mit viel Elan in den Mittelabschnitt. Lechbruck ließ an seinen Ambitionen ebenfalls keinen Zweifel aufkommen. Zur Spielhälfte beförderte dann Sonthofens Stürmer Dan Przybyla das von Valentin Köcheler auf den Weg gebrachte Spielgerät zur erneuten Führung in die gegnerischen Maschen, als er von hinter der Grundlinie abzog. Wie ihm das gelang, bleibt wahrscheinlich auch ihm ein Rätsel. Der Beifall der Sonthofner Fans war kaum verstummt und schon wieder zappelte die Scheibe im Netz der Hausherren. Diesmal war es Josef Slavicek, der das Zuspiel von Youngster Justin Weber durch die Beine von Goalie Lohr schob. Doch Lechbruck blieb hartnäckig und verkürzte im Powerplay durch einen verdeckten Schlagschuss von Köpf auf 2:3.

Im letzten Drittel hatte der ERC weitere gute Möglichkeiten. Eine dieser Chancen brachte Zählbares auf die Anzeigetafel: Verteidiger Filip Krzak zimmerte die Scheibe im Powerplay auf das lange Eck, Jochen Hartmann verstand sofort und fälschte den Puck unhaltbar zum 4:2 ab. Eigentlich sollte es das gewesen sein, zumal Sonthofen trotz der hart rackernden Gastgeber weiterhin spielbestimmend war. Doch Sonthofen selbst lud dann die „Flößer“ durch einen irregulären sechsten Feldspieler zum Überzahlspiel ein, welche das Angebot annahmen und knapp fünf Minuten vor Spielende durch Cameron Roberts auf 3:4 verkürzten. Die vom Anschlusstreffer beflügelten Hausherren gingen „All-In“ und ersetzten ihren Goalie durch einen sechsten Feldspieler. Sonthofen hielt erfolgreich dagegen und sicherte sich so die nächsten drei Punkte auf dem Habenkonto.

