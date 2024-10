ERC unterliegt im Testspiel gegen Forst

Sonthofen. (PM ERC) Am Sonntagabend kam es in Peißenberg zum letzten auswärtigen Testspiel für den ERC Sonthofen. Die Schwarz-Gelben waren zu Gast beim SC...

Sonthofen. (PM ERC) Am Sonntagabend kam es in Peißenberg zum letzten auswärtigen Testspiel für den ERC Sonthofen.

Die Schwarz-Gelben waren zu Gast beim SC Forst. ERC-Coach Helmut Wahl musste ohne Vladimir Kames, Ondrej Havlicek, Matyas Stransky, Jonas Gotzler und Nicolas Neuber antreten. Im Tor der Oberallgäuer stand der junge U20-Goalie Felix Ottenbreit, der sich als ein sicherer Rückhalt erwies.

Das erste Drittel begann gegen eine ambitionierte Forster Mannschaft. Sonthofen agierte zurückhaltend und brachte die Scheibe zu wenig auf das gegnerische Tor. Forst setzte die Sonthofner Hintermannschaft mit schnellen Kontern unter Druck, scheiterten aber am aufmerksamen Ottenbreit. Zur Hälfte des ersten Spielabschnittes kam das Team um ERC-Kapitän Marc Sill dann besser ins Spiel, konnte aber nichts Zählbares bewirken, sodass es torlos in die erste Pause ging.

Im Mittelabschnitt war der ERC spielbestimmend und kam zu guten Chancen, nutzte diese allerdings nicht. Auch ein zugesprochener Penalty bliebt ungenutzt. Nach einer unnötigen Sonthofner Strafe holten die Hausherren zu einem Doppelschlag aus. In nur 20 Sekunden trafen zuerst Tobias Zimmer mit einem verdeckten Schuss von der blauen Linie und kurz darauf Marco Mooslechner völlig alleingelassen vor Ottenbreit zur 2:0-Führung. Sonthofen schien die doch unerwarteten Treffer gut wegzustecken und holte seinerseits zum Gegenschlag aus: Denis Adebahr machte sich nach Zuspiel von Josef Slavicek alleine auf und davon und setzte das Spielgerät zum 1:2-Anschlusstreffer in die gegnerischen Maschen. Das letzte Momentum dieses Drittels blieb den Gastgebern vorbehalten. Kurz vor der Sirene nutzte „Natur Boy“ Julian Kraus eine unübersichtliche Situation und hob die EC-Führung um einen Zähler an.

Auch im letzten Spieldrittel hatte der ERC mehr Spielanteile und einige gute Chancen, scheiterte jedoch wieder am eigenen Abschluss. Die Scheibe wollte einfach nicht über die gegnerischere Torlinie, was auch der für ERC-Goalie Ottenbreit eingewechselte sechste Feldspieler 87 Sekunden für Spielende nicht ändern konnte. So blieb es beim 1:3-Endstand.

ERC-Coach Helmut Wahl zeigte nach dem Spiel trotz der Niederlage zufrieden mit seiner Mannschaft. Er hob die Leistung der jungen Spieler hervor und konstatierte die fehlende Chancenverwertung. Weiter geht es am kommenden Sonntag mit dem letzten Vorbereitungsspiel in Sonthofen erneut gegen den SC Forst, ehe dann am 20. Oktober die Punkterunde beginnt.