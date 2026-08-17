ERC und Robin Berger gehen gemeinsam in die nächste Saison

Sonthofen. (PM ERC) Die Kaderplanungen beim ERC Sonthofen biegen auf die Zielgerade ein.

Nach den jüngsten Vertragsverlängerungen gibt es nun auch für die Defensive eine wichtige Personalie zu vermelden: Robin Berger hat sein Arbeitspapier bei den Schwarz-Gelben verlängert und wird auch in der kommenden Spielzeit das Trikot des ERC überstreifen.

Wer das Geschehen beim ERC Sonthofen verfolgt, kommt an der Hingabe von Berger nicht vorbei. Der Defensivmann brennt förmlich für seinen Sport, nutzt im Trainings- und Spielbetrieb jede sich bietende Gelegenheit für zusätzliche Eiszeit und geht stets mit vorbildlichem Einsatz voran. Dabei hat der Routinier eine bemerkenswerte sportliche Wandlung vollzogen: Vom einstigen Angreifer wurde er erfolgreich zum Verteidiger umfunktioniert und verrichtet seither in der Hintermannschaft einen hervorragenden Job. Er geht keinem Zweikampf aus dem Weg und stellt sich stets in den Dienst der Mannschaft.

Auch abseits des Eises ist der Verteidiger unverzichtbar für das Mannschaftsgefüge. Mit seiner positiven, humorvollen Art fungiert er als treibende Kraft für die Stimmung in der Kabine und sorgt dafür, dass der Spaß am Sport auch in intensiven Saisonphasen nicht zu kurz kommt.

Mit der Vertragsverlängerung von Robin Berger sichert sich der ERC Sonthofen nicht nur einen hart arbeitenden Defensivmann, sondern vor allem einen Teamplayer und Sympathieträger, der den Eishockeysport im Allgäu mit jeder Faser lebt.

353 Deutschland eröffnet die Eishockey WM 2027 wie 2010 in der Schalker Veltins Arena. Wie wirst Du das Spiel verfolgen? Live vor Ort in der Arena vor dem Livestream weiß ich noch nicht gar nicht