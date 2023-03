ERC trifft im Halbfinale auf Mannheim

Ingolstadt. (PM ERC) Der ERC Ingolstadt war durch einen 7:6-Sieg nach Verlängerung am Freitag als erstes Team ins Playoff-Halbfinale der PENNY DEL (Deutsche Eishockey...

Ingolstadt. (PM ERC) Der ERC Ingolstadt war durch einen 7:6-Sieg nach Verlängerung am Freitag als erstes Team ins Playoff-Halbfinale der PENNY DEL (Deutsche Eishockey Liga) eingezogen, nun steht auch der Gegner der Oberbayern fest.

Ab kommenden Freitag, 31. März, duellieren sich die Blau-Weißen mit den Adlern Mannheim in der Best-of-Seven-Serie um den Finaleinzug.

Im Viertelfinale lieferten sich die Panther eine umkämpfte Serie mit der Düsseldorfer EG. Am Ende setzten sich die Ingolstädter zwar mit 4:1 durch, doch drei Partien gingen in die Verlängerung. Jetzt kommt es zum Aufeinandertreffen mit dem direkten Tabellennachbarn der Hauptrunde.

„Wir freuen uns auf die Serie. Die Adler haben sehr viel Qualität in ihrem Kader. Das wird eine große Herausforderung für uns. Aber wir gehen diese Aufgabe positiv und selbstbewusst an. Die kommenden Tage werden wir nutzen, um uns konzentriert auf das Halbfinale vorbereiten. Wir können eine intensive und enge Serie erwarten“, sagt ERC-Trainer Mark French.

Insgesamt stehen sich die beiden Clubs zum vierten Mal in den Playoffs gegenüber. Bislang konnten sich stets die Kurpfälzer durchsetzen. Im Viertelfinale 2018 behielten die Mannheimer mit 4:2 die Oberhand, im Halbfinale 2015 – damals noch im Modus Best-of-Five – gewannen sie mit 3:1. Highlight der Playoff-Historie zwischen Ingolstadt und Mannheim war die Finalserie 2015 als die Panther zwar zwischenzeitlich mit 2:1 führten, sich am Ende aber die Adler unter Headcoach Geoff Ward mit 4:2 den Titel sicherten.

Die Bullyzeiten der Spiele werden von der Liga erst noch festgelegt.

Die Spieltermine in der Übersicht

Freitag, 31. März: ERC Ingolstadt vs. Adler Mannheim

Sonntag, 02. April: Adler Mannheim vs. ERC Ingolstadt

Dienstag, 04. April: ERC Ingolstadt vs. Adler Mannheim

Donnerstag, 06. April: Adler Mannheim vs. ERC Ingolstadt

Samstag, 08. April: ERC Ingolstadt vs. Adler Mannheim *

Montag, 10. April: Adler Mannheim vs. ERC Ingolstadt *

Mittwoch, 12. April: ERC Ingolstadt vs. Adler Mannheim *

*falls nötig



