ERC stolpert in Burgau

Sonthofen. (PM ERC) Die Neuauflage des mit Spannung erwarteten Spitzenspiels zwischen dem Tabellenführer ERC Sonthofen und dem Verfolger ESV Burgau endete diesmal mit einer knappen 1:2-Niederlage für das Sonthofner Team.

Der amtierende Spitzenreiter musste auf die Leistungsträger Ondrej Havlicek, Adam Suchomer und Dan Przybyla verzichten. Zudem schränkten sich die Oberallgäuer durch zahlreiche Strafzeiten selbst ein.

Der ERC hatte im ersten Spielabschnitt Probleme mit den engagiert auftretenden Burgauern. Die Hausherren starteten mit viel Schwung in die Partie, so musste ERC-Goalie Fabian Schütze nur wenige Sekunden nach dem Eröffnungsbully bereits zweimal eingreifen. Sein Gegenüber Philipp Schnierstein konnte es hingegen ruhiger angehen lassen. Nach gut acht Minuten nutzten die Gastgeber ihr erstes Überzahlspiel durch einen verdeckten Schuss aus dem Slot von Patrik Kozlik zur 1:0-Führung. Keine zwei Minuten später kam es für den ERC noch bitterer: Burgaus Maximilian Arnawa nahm von der blauen Linie aus Maß und zimmerte die Scheibe an den linken Innenpfosten zum 2:0. Beide Teams kamen noch zu je zwei Überzahlspielen, konnten diese aber nicht nutzen. So ging es für die Schwarz-Gelben mit einem 0:2-Rückstand in die erste Pause.

Den Mittelabschnitt begannen die Oberallgäuer in Unterzahl. Dies sollte sich nach Ansinnen der Unparteiischen auch nicht ändern. Insgesamt konnten die Eisbären drei weitere Überzahlspiele aufziehen, welche sich aus Sonthofner Sicht glücklicherweise als zahnlos erwiesen. Gegen Mitte des zweiten Drittels kam der ERC dann wesentlich besser ins Spiel und kreierte einige Chancen, ohne jedoch Zählbares zu bewirken. Einzelne Offensivversuche der Burgauer parierte der an diesem Abend sehr gut aufgelegte Fabian Schütze im schwarz-gelben Kasten, sodass dieses Drittel torlos endete.

Im letzten Drittel sahen die 800 Zuschauer ein Spiel auf Augenhöhe, wobei sich Sonthofen mehr Spielanteile erarbeitete. Burgau konzentrierte sich eher auf die Verteidigung der Führung. Wenige Minuten nach Wiederanpfiff sorgte ESV-Goalie Schierstein für ein Raunen unter den Anhängern, als er eine „leichte“ Scheibe passieren ließ und diese für Burgau glücklich nur an den Pfosten schlitterte. Beide Mannschaften kamen noch zu Überzahlsituationen, die letzte davon nutze Sonthofens Matyas Stransky bei 6 gegen 4 auf Vorlage von Kapitän Marc Sill in der letzten Spielminute zum 1:2-Anschlusstreffer. Für einen weiteren Sonthofner Treffer fehlte die Zeit, so endete das Spitzenspiel für die Schwarz-Gelben mit einer 1:2-Niederlage.

ERC-Coach Helmut Wahl äußerte nach dem Spiel seine Unzufriedenheit über die zahlreichen Strafzeiten seiner Mannschaft. Ansonsten zeigte er sich sehr zufrieden mit „seinen Jungs“, diese hatten sich nie aufgegeben und bis zum Schluss hart gekämpft.

Für den Sonthofner Eishockey-Landesligisten ist diese Niederlage erst die zweite in der laufenden Saison, wobei in beiden Fällen lediglich nur ein Tor fehlte, um zumindest einen Punkt zu sichern. Weiter geht es für den Traditionsverein mit den beiden letzten Hauptrundenspielen gegen den ERC Lechbruck, ehe am 16.02.2025 der Beginn der Playoffs mit dem Achtelfinale ansteht.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV