ERC steht fÃ¼r eine Wiederaufnahme des Spielbetriebs bereit

Lechbruck. (PM ERC) Auch wenn es derzeit eher düster in punkto Trainings- und Spielbetrieb im Eishockey aussieht, laufen dennoch im Hintergrund die Planungen zwischen dem Bayerischen Eissport-Verband e.V. (BEV) und den Eishockeyvereinen, um schnellstmöglich einen Weg zurück auf das Eis zu finden.

So hat nun unter anderem der BEV alle Landesliga-Vereine gebeten, bis zum 11.12.2020 eine verbindliche Erklärung abzugeben, ob man für den Fall, dass ab Mitte Januar 2021 ein Spielbetrieb zugelassen wird, für die Wiederaufnahme bereit steht oder nicht. Dabei geht man auch von der Situation aus, dass Spiele mit reduzierter Zuschauerzahl oder unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden könnten. Außerdem wurde ein reduzierter Landesliga-Modus mit einer Einfachrunde in vier regionalen Gruppen im Zeitraum 15.01.2021 bis Ende Februar 2021 und anschließenden Play-Offs für die jeweiligen beiden Erstplatzierten vorgeschlagen.

In einer internen Videokonferenz unter Teilnahme der ERC-Vorstandschaft, dem Trainergespann und dem Mannschaftsrat der 1. Mannschaft wurde eingehend beraten und sorgfältig nach sportlichen und wirtschaftlichen Kriterien abgewogen, mit folgendem Ergebnis:

Sofern es die Möglichkeit gibt, steht eine Wiederaufnahme des Trainings- und Spielbetriebs für den ERC-Nachwuchs außer Frage und soll in jedem Fall wieder aufgenommen werden.

Die 1. Mannschaft wird ebenfalls an der Landesligarunde teilnehmen, sofern sie stattfinden kann.

Bei den internen Beratungen herrschte Einigkeit darüber, dass unter anderem durch gezielte Einsparungsmöglichkeiten, auch und gerade in der jetzigen Situation die Fahne hochgeladen werden muss und Eishockey schnellstmöglich wieder präsent sein soll. Oberste Priorität genießt dabei unser Nachwuchs. Die 1. Mannschaft stimmte ebenfalls für eine Weiterführung des Spielbetriebs und die Vorstandschaft hat zugestimmt, die Weichen dafür zu setzen.