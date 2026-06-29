ERC Sonthofen vermeldet ersten Neuzugang: Nikolai Streif wechselt fest an die Iller

Sonthofen. (PM ERC) Die Kaderplanungen beim ERC Sonthofen für die kommende Spielzeit nehmen weiter Form an.

Nachdem der Verein in den vergangenen Wochen bereits einige wichtige Vertragsverlängerungen bekannt gegeben hat, präsentieren die Schwarz-Gelben nun ihren ersten offiziellen Neuzugang.

Ein neues Gesicht ist der Spieler für die Oberallgäuer Anhänger jedoch keineswegs: Der 22-jährige Angreifer Nikolai Streif lief in den vergangenen zwei Jahren als Förderlizenzspieler im Zuge der Kooperation mit dem Bayernligisten ESC Kempten auf und gehört ab sofort fest zum Team um Kapitän Marc Sill.

Der gebürtige Marktoberdorfer absolvierte in den vergangenen zwei Spielzeiten bereits 18 Einsätze für die Sonthofener. Eine Eingewöhnungszeit erübrigt sich damit komplett. Er kennt das Umfeld, die Mannschaft und die Abläufe im Verein bereits bestens. Dass er sportlich ins Gefüge passt, hat er in diesen Einsätzen ebenfalls schon unter Beweis gestellt, und er konnte bereits die ersten Scorerpunkte im schwarz-gelben Trikot sammeln.

Die Verantwortlichen in Sonthofen wissen, welche Qualitäten sie nun fest an den Verein binden. Der ehemalige Schongauer Nachwuchsspieler gilt als hervorragender und kraftvoller Schlittschuhläufer, der dem Spiel Dynamik verleiht. Zudem scheut er den physischen Kontakt nicht und versteht es, seinen Körper in den Zweikämpfen effektiv einzusetzen. Neben seinen spielerischen Anlagen schätzt das Trainerteam vor allem seinen Charakter: Streif gilt als absoluter Teamplayer, der sich ohne Vorbehalte in den Dienst der Mannschaft stellt.

Mit dieser ersten festen Neuverpflichtung bastelt der ERC weiter an einem hungrigen Kader für die neue Spielzeit und setzt dabei auf einen Akteur, dessen Qualitäten man an der Iller bereits zu schätzen weiß. Nikolai Streif wird mit der schwarz-gelben 13 auf Punktejagd gehen.

Seine Karriere in Zahlen

Source: Nikolai Streif @ Elite Prospects

346 Wieviel Geld gibst Du bei einem regulären Stadionbesuch zusätzlich zum Eintrittspreis, also für zum Beispiel Getränke, Essen, Merchandising usw. aus? maximal 10 Euro zwischen 10 und 20 Euro zwischen 20 und 50 Euro zwischen 50 und 100 Euro mehr als 100 Euro