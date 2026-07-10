ERC Sonthofen vermeldet ersten echten Neuzugang: Verteidiger Adam Zizka wechselt ins Oberallgäu

Sonthofen. (PM ERC) Der ERC Sonthofen stellt die Weichen für die kommende Spielzeit und kann einen wichtigen Vollzug auf dem Transfermarkt vermelden.

Mit Adam Zizka wechselt ein hochveranlagter Verteidiger fest in die Alpenstadt. Er ist damit der erste echte Neuzugang im Kader der Schwarz-Gelben.

Der am 4. Juli 2005 im tschechischen Chomutov geborene Defensivspieler bringt mit einer Körpergröße von 1,85 Metern und einem Gewicht von 85 Kilogramm beste physische Voraussetzungen für die Abwehrarbeit mit. Der junge Linksschütze erlernte das Eishockeyspielen im Nachwuchs von Pirati Chomutov und stand zuletzt, nach einer Station beim tschechischen Drittligisten SK Kadaň, beim ESC Haßfurt unter Vertrag. Nun sucht er im Allgäu eine neue Herausforderung, um den nächsten Schritt in seiner Entwicklung anzugehen.

Die Verantwortlichen des ERC Sonthofen zeigen sich begeistert von den Qualitäten des Neuzugangs. Zizka gilt als physisch starker und zugleich agiler Akteur. Neben seiner Schnelligkeit auf dem Eis zeichnet ihn ein präziser und harter Schuss aus. Doch er ist keineswegs nur für die Defensivarbeit zuständig: Mit seiner Kreativität im Spielaufbau soll er künftig auch Akzente nach vorne setzen und das Umschaltspiel des ERC ankurbeln. Zudem versteht es der junge Verteidiger, seinen Körper in den Zweikämpfen effektiv einzusetzen, was der Defensive des Traditionsvereins zusätzliche Stabilität verleihen wird.

Trotz seiner bereits beachtlichen Anlagen ist Zizka vor allem eines: hungrig auf mehr. Er gilt als ehrgeiziger Akteur, der hart an sich arbeiten und sein Spiel kontinuierlich verbessern möchte. Beim ERC Sonthofen findet er das optimale Umfeld vor, um diesen Reifeprozess voranzutreiben und eine tragende Rolle im Team einzunehmen.

Die Fans des ERC Sonthofen dürfen sich somit auf einen dynamischen und entwicklungsfähigen Abwehrspieler freuen, der der Defensive in der neuen Saison spürbar gutun wird.

Seine Karriere in Zahlen

Source: Adam Zizka @ Elite Prospects