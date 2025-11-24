Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos â€“ DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos â€“ DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
ERC Sonthofen Bulls

ERC Sonthofen verabschiedet die BrÃ¼der Zeiske

24. November 20251 Mins read34
Philipp Zeiske - Â© Helmut Wahl
Sonthofen. (PM ERC) Der ERC Sonthofen gibt bekannt, dass die BrÃ¼der Zeiske kÃ¼nftig nicht mehr fÃ¼r den Verein auflaufen werden.

Der Verein hat sich entschieden, in Zukunft neue Wege zu gehen und die Mannschaft entsprechend neu auszurichten.

Fabian und Philipp Zeiske haben in ihrer Zeit beim ERC Sonthofen mit groÃŸem Einsatz und Leidenschaft fÃ¼r die Mannschaft gespielt. Der Verein bedankt sich ausdrÃ¼cklich fÃ¼r ihr Engagement und die vielen wertvollen Momente im Trikot des ERC.

â€žWir sind den BrÃ¼dern Zeiske sehr dankbar fÃ¼r ihre Zeit bei uns und wÃ¼nschen ihnen fÃ¼r ihre sportliche und persÃ¶nliche Zukunft alles Guteâ€œ, so ERC-Vorstand Roman Hanisch.â€œ

506
Kann Frankfurts neuer Headcoach Tom Pokel die Löwen zurück in die Erfolgsspur bringen?

Previous post Black Wings erkÃ¤mpfen 7. Heimsieg in Serie

