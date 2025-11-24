ERC Sonthofen verabschiedet die BrÃ¼der Zeiske

Sonthofen. (PM ERC) Der ERC Sonthofen gibt bekannt, dass die BrÃ¼der Zeiske kÃ¼nftig nicht mehr fÃ¼r den Verein auflaufen werden.

Der Verein hat sich entschieden, in Zukunft neue Wege zu gehen und die Mannschaft entsprechend neu auszurichten.

Fabian und Philipp Zeiske haben in ihrer Zeit beim ERC Sonthofen mit groÃŸem Einsatz und Leidenschaft fÃ¼r die Mannschaft gespielt. Der Verein bedankt sich ausdrÃ¼cklich fÃ¼r ihr Engagement und die vielen wertvollen Momente im Trikot des ERC.

â€žWir sind den BrÃ¼dern Zeiske sehr dankbar fÃ¼r ihre Zeit bei uns und wÃ¼nschen ihnen fÃ¼r ihre sportliche und persÃ¶nliche Zukunft alles Guteâ€œ, so ERC-Vorstand Roman Hanisch.â€œ

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmÃ¤ÃŸig aktuelle Nachrichten!