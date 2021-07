ERC Sonthofen: Torhüter-Trio komplett

Sonthofen. (PM ERC) Das Torhütergespann der Oberallgäuer steht. Neben Youngster Calvin Stadelmann und Dominik Bauer verlängert nun auch Fabian Schütze sein Engagement in Sonthofen...

Sonthofen. (PM ERC) Das Torhütergespann der Oberallgäuer steht. Neben Youngster Calvin Stadelmann und Dominik Bauer verlängert nun auch Fabian Schütze sein Engagement in Sonthofen für eine weitere Saison.

Die Planungen des ERC Sonthofen sind damit im Defensivbereich komplett abgeschlossen.

Fabian Schütze ist ein Torhüter durch und durch. Schon im Kindesalter zog es den gebürtigen Immenstädter immer wieder zwischen die Pfosten. Anfangs im Fußball und später auf dem Eis. Seine Eishockeyausbildung begann er im Alter von acht Jahren beim ERC Sonthofen. Das ist für den Eishockeysport ein relativ später Einstieg, welchen er aber durch seine Leidenschaft für den Sport und vor allem durch sein Talent schnell kompensierte. Zwischenzeitlich hat der 24-Jährige trotz seines jungen Alters einiges an Erfahrung sammeln können. Seine Einsätze reichen von allen BEV-Ligen über die Deutsche Nachwuchsliga 2 bis hin zur Oberliga. Seine bisherigen Stationen waren Memmingen, Füssen und Kempten.

„Mister Zuverlässig“, wie er in Kempten genannt wurde, fungiert neben seinem Engagement in der 1. Mannschaft auch als Nachwuchstrainer im Verein. Er ist einer von wenigen lizenzierten Trainern, die sich speziell um die Belange von Torhütern kümmern. Unter seiner Anleitung erlernen die Kleinen alles auf was es bei „Butterfly“ und Co. ankommt.

Mit Fabian Schütze wurde ein weiterer Garant für eine erfolgreiche Saison gehalten. In Sachen Offensive wird der Verein in Kürze weitere Personalien veröffentlichen können. Die Gespräche hierfür befinden sich in den letzten Zügen.