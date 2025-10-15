ERC Sonthofen startet in Germering in die neue Saison

Sonthofen. (PM ERC) Das Warten hat ein Ende: Am kommenden Samstag um 17:15 Uhr beginnt für den ERC Sonthofen in Germering die neue Saison der Eishockey-Landesliga.

Ausgerechnet dort, wo die vergangene Spielzeit mit der bitteren Halbfinalniederlage um die Bayerische Landesliga-Meisterschaft endete, fällt nun der Startschuss für einen neuen Anlauf. Der perfekte Moment, um ein schwarz-gelbes Ausrufezeichen zu setzen und das Vergangene hinter sich zu lassen.

Die Münchner Vorstädter konnten in der Vorbereitung zwei ihrer fünf Testspiele für sich entscheiden. Wie der ERC traten sie unter anderem gegen höherklassige Bayernligisten an. In Buchloe setzte es allerdings eine deutliche 1:7-Niederlage, in Dingolfing sogar ein hartes 2:12. Auch gegen den Landesligisten Dorfen aus Gruppe B musste sich das Team von Neu-Coach Markus Ratberger mit 5:9 geschlagen geben. Dem gegenüber stehen jedoch zwei Siege gegen Trostberg und Lechbruck.

Die Gastgeber setzten in ihrer Sommerplanung auf Kontinuität und nahmen nur wenige Veränderungen im Kader vor. Mit Simon Beclic kam ein Verteidiger mit Gardemaßen aus Königsbrunn, und auch Neuzugang Tim Sager von den Rookie Bulls München steht dem in nichts nach. In der Offensive vertrauen die Wanderers auf bewährte Kräfte wie u. a. Vorbereitungs-Topscorer Dennis Sturm, Nico Rossi, die Gebrüder Fischer sowie Ex-DEL-Profi Daniel Menge.

Der ERC kann personell aus dem Vollen schöpfen. Alle Blessuren aus der Vorbereitung sind auskuriert, und das Team um die Coaches Helmut Wahl und Vladimir Kames ist bestens eingestellt für das erste Auswärtsspiel der Saison, zu welchem alle Zuschauer aufgrund des 50-jährigen Vereinsjubiläums des Wanderers e.V. Germering freien Eintritt erhalten.

