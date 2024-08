ERC Sonthofen startet am 20. Oktober in die neue Saison

Sonthofen. (PM ERC) In rund zehn Wochen ist es endlich wieder soweit: Wie der Bayerische Eissport-Verband e.V. (BEV) bekannt gegeben hat, wird die neue...

Sonthofen. (PM ERC) In rund zehn Wochen ist es endlich wieder soweit: Wie der Bayerische Eissport-Verband e.V. (BEV) bekannt gegeben hat, wird die neue Landesliga-Saison 2024/25 am 20. Oktober starten.

Die Schwarz-Gelben treten in der Gruppe A gegen altbekannte Teams an. In der Saisonvorbereitung haben die Oberallgäuer bereits fünf Testspiele vereinbart.

Der BEV hat den Rahmenspielplan veröffentlicht und damit stehen auch die Gegner des ERC in der Vorrunde fest. Sonthofen wird in der Gruppe A antreten und auf bekannte Teams aus der vergangenen Saison treffen: ESV Burgau 2000, SC Forst, EV Fürstenfeldbruck, Wanderers Germering, ERC Lechbruck, ERSC Ottobrunn, EV Pfronten, EV Ravensburg und der SC Reichersbeuern.

In der Parallelgruppe B spielen der EHC Bad Aibling, EHC Bayreuth die Tigers, ESC Dorfen, ESC Haßfurt, EV Moosburg, EV Pegnitz Ice Dogs, VER Selb, EHC Straubing, TSV 1863 Trostberg und der ESV Waldkirchen um die beste Position nach der Vorrunde.

Als letzter Spieltag der Vorrunde ist der 14. Februar 2025 vorgesehen. Mit insgesamt 20 Mannschaften treten jeweils zehn Klubs in den Gruppen A und B an und spielen eine 1,5fach-Runde aus. Jede Mannschaft trägt 26 Meisterschaftsspiele in der Vorrunde aus.

Ab dem 16. Februar beginnt das Achtelfinale, das im Modus „Best of Three“ und über Kreuz gespielt wird, also der 1. der Gruppe A gegen den 8. der Gruppe B, der 1. der Gruppe B gegen den 8. der Gruppe A usw.

Ab dem Viertelfinale, das am 28. Februar beginnt, spielt die bestplatzierte Mannschaft gegen die am schlechtesten platzierte Mannschaft der Vorrunde usw. Dazu werden die verbleibenden Mannschaften in einer Tabelle zusammengeführt. Zwei Siege reichen auch hier einer Mannschaft, um das Halbfinale zu erreichen, das am 9. März startet und ebenfalls im Modus „Best of Three“ ausgetragen wird.

Wer die am 21. März beginnende Finalserie gewinnen und damit Bayerischer Meister der Landesliga und Aufsteiger in die Bayernliga werden möchte, benötigt drei Siege. Die Abstiegsrunde wird ab dem 21. Februar ausgetragen. Die jeweils Platzierten 9 und 10 der Vorrunde beider Gruppen spielen in einer neuen Einfachrunde die Platzierungen aus.

Um gut gewappnet in die neue Spielzeit zu starten, haben die Verantwortlichen des ERC bereits fünf anspruchsvolle Testmatches vereinbart. Am 15. September treten die Schwarz-Gelben um 18 Uhr beim Bayernligisten ESV Buchloe an. Es folgt am 27. September an der heimischen Hindelanger Straße das Duell gegen den Landesliga-Konkurrenten ERC Lechbruck (20 Uhr), zwei Tage darauf reisen um 20 Uhr die Kempten Sharks nach Sonthofen. Am 6. Oktober kreuzt der ERC um 17.45 Uhr beim SC Forst die Schläger, bevor die Mannen von Trainer Helmut Wahl am 13. Oktober um 18 Uhr erneut gegen Forst zum letzten Kräftemessen vor dem Saisonstart bitten.

Fans, Trainer und Verantwortliche des ERC Sonthofen freuen sich schon sehr auf die neue Landesliga-Spielzeit!

Der Kader des ERC Sonthofen für die kommende Saison sieht aktuell wie folgt aus:

Tor: Fabian Schütze, Calvin Stadelmann, Felix Ottenbreit

Defensive: Robin Berger, Aaron Grillinger, Filip Krzak (neu), Nicolas Neuber, Adam Suchomer, Roman Zwicker

Offensive: Denis Adebahr, Kevin Adebahr, Jonas Gotzler, Valentin Köcheler, Dustin Ottenbreit, Dan Przybyla, Matyas Stransky, Justin Weber (neu), Philipp Zeiske (neu)

Trainer: Helmut Wahl