ERC Sonthofen sichert sich Offensivpower: Dan Przybyla und Josef Slavicek verlängern

Sonthofen. (PM ERC) Die Kaderplanungen beim ERC Sonthofen nehmen weiter Fahrt auf.

Mit Dan Przybyla und Josef Slavicek haben zwei wichtige Leistungsträger ihre Verträge verlängert. Während dies bei Slavicek Grund zur uneingeschränkten Vorfreude ist, gibt es bei Topscorer Przybyla einen herben Wermutstropfen.

Der ERC Sonthofen treibt die Planungen für die kommende Spielzeit voran und setzt im Angriffsspiel weiterhin auf bewährte Kräfte. Mit den Vertragsverlängerungen von Dan Przybyla und Josef Slavicek ist den Verantwortlichen ein wichtiger Schritt gelungen, um die Offensivkraft der Mannschaft zu festigen.

Dan Przybyla gehört unbestritten zu den absoluten Leistungsträgern und Topscorern der Mannschaft. In der vergangenen Hauptrunde drückte er dem Spiel der Sonthofener mächtig seinen Stempel auf: In 25 Partien netzte er 30 Mal ein, steuerte 16 Assists bei und sammelte starke 46 Punkte. Auch in den Special-Teams war er eine Bank und erzielte 7 Tore in Überzahl sowie einen Treffer in Unterzahl. Hinzu kommen seine starken Auftritte in der heißen Saisonphase: In den anschließenden Playoffs stand er in weiteren 6 Partien auf dem Eis, in denen er 4 Tore und 6 Vorlagen (10 Punkte) beisteuerte.

Allerdings trübt ein Wermutstropfen die ansonsten große Freude über die Verlängerung des Topscorers: Przybyla laboriert an einer Blessur im Oberkörperbereich und wird dem Team nach einem anstehenden Eingriff erst einmal nicht zur Verfügung stehen. Wenn überhaupt, ist im Saisonverlauf wohl erst zum Ende hin mit einem Comeback auf dem Eis zu rechnen. Der Verein hofft natürlich auf einen optimalen Heilungsverlauf, damit er der Mannschaft im Saisonfinale noch einmal helfen kann.

Ebenfalls fest eingeplant ist Josef Slavicek, der in der vergangenen Hauptrunde in 15 Spielen auf 9 Tore und 14 Vorlagen kam. Mit einem starken Schnitt von 1,53 Punkten pro Spiel und je einem Treffer in Über- sowie Unterzahl unterstrich er seinen großen Wert für den ERC. Auch in den Playoffs stellte der Angreifer seine Klasse eindrucksvoll unter Beweis: In 6 Partien verbuchte er starke 3 Tore und 3 Vorlagen (6 Punkte).

Der versierte Angreifer, der als feiner Techniker im Offensivverbund gilt, hat sich in Sonthofen schnell zu einer festen Größe entwickelt. Nach seiner Ankunft an der Iller wusste der Stürmer durch seine Übersicht und spielerische Klasse sofort zu überzeugen und bringt genau die Kreativität mit, die das Angriffsspiel der Sonthofener so schwer ausrechenbar macht.

Mit diesen beiden Verlängerungen behält der ERC Sonthofen zweifellos einen Großteil seiner offensiven Durchschlagskraft und stellt die Weichen für eine erfolgreiche sportliche Zukunft.

Seine Karriere in Zahlen

Source: Dan Przybyla @ Elite Prospects

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