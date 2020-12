ERC Sonthofen ist noch im â€žRennenâ€œ

Sonthofen. (PM ERCS) Mit den Beschlüssen von Bund und Ländern wurde der Lockdown vorerst bis zum 10.01.2020 verlängert. Der Bayerischer Eissport-Verband (BEV) hatte eigentlich...

Der Bayerischer Eissport-Verband (BEV) hatte eigentlich den 01.12.2020 für die Wiederaufnahme des Trainingsbetriebes anvisiert. Der Spielbetrieb sollte dann am darauffolgenden Wochenende wiederaufgenommen werden. Wie der BEV am vergangenen Montag nun mitteilte, wird die seit dem 02.11.2020 bestehende Unterbrechung des gesamten BEV Spielbetriebs aufgrund der Entwicklungen vorerst bis einschließlich 10.01.2021 verlängert.

In der Eishockey-Bezirksliga bleibt es bei der Unterbrechung des Meisterschaftsspielbetriebs. Lediglich die 1,5-fach-Runde soll in eine Einfachrunde abgeändert werden. Für den ERC Sonthofen besteht damit weiterhin die Gelegenheit, dass ausgegebene Saisonziel (Aufstieg Landesliga) zu erreichen. Ein Abbruch des Spielbetriebes würde dem Sonthofner Traditionsverein diese Chance gemäß den geltenden Durchführungsbestimmungen nach nur drei Spielen nehmen. Erst nach fünfzehn gespielten Partien bestünde zumindest die Möglichkeit eines Aufstiegs über den grünen Tisch: „Wird die Saison zu einem Zeitpunkt endgültig abgebrochen, zu dem über 75 % der Meisterschaftsspiele in den jeweiligen Ligen absolviert wurden, so ist es der Eishockeykommission vorbehalten, über einen möglichen Auf- oder Abstieg sowie über die Zusammenstellung der Ligen für die der abgebrochenen Wettkampfsaison folgenden Wettkampfsaison zu entscheiden.“

Anders trifft es die Bayern- und Landesliga. In beiden Ligen wurde der Spielbetrieb abgebrochen. Derzeit wird mit den Ligasprechern der betroffenen Vereine an alternativen Modellen für die Weiterführung des Spielbetriebs gearbeitet. Ebenso plant der BEV den Meisterschaftsspielbetrieb aller Nachwuchsligen wiederaufzunehmen. Allerdings erfordert dies für einige Altersklassen eine Anpassung zu den vor der Saison gewählten Modi-Modellen.