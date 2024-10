ERC Sonthofen geht mit reichlich Schwung in die Landesliga-Saison

Sonthofen. (PM ERC) Tabellenplatz zwei nach der Hauptrunde und packende Playoff-Serien gegen Waldkirchen, Reichersbeuern und den späteren Meister und Bayernliga-Aufsteiger Waldkraiburg: Nach dem Halbfinal-Aus...

Sonthofen. (PM ERC) Tabellenplatz zwei nach der Hauptrunde und packende Playoff-Serien gegen Waldkirchen, Reichersbeuern und den späteren Meister und Bayernliga-Aufsteiger Waldkraiburg: Nach dem Halbfinal-Aus Mitte März schüttelte sich der ERC Sonthofen kurz und blickte dann voller Stolz zurück auf eine Landesliga-Saison, in der die Mannschaft die Fans mit temporeichem Eishockey begeisterte.

Für das gesamte Umfeld des Oberallgäuer Traditionsvereins war es eine intensive Saison, die gespickt war mit zahlreichen Höhenpunkten: Marc Sills 555. Spiel im Trikot der Schwarz-Gelben vor über 1.000 Zuschauern, das emotionale Weihnachts-Benefizspiel der „Ersten“ gegen die Bayernligameister Allstars +, begeisternde Heimsiege gegen den Rivalen Pfronten und Burgau oder das stimmungsvolle Highlight im Heim-Halbfinale gegen Waldkraiburg vor über 1.200 entfesselten Fans – die Liste der schwarz-gelben Sternstunden in dieser Spielzeit war lang.

Fans und Verantwortliche blicken daher voller Vorfreude und mit positiver Anspannung auf die neue Landesliga-Spielzeit, die für den ERC am 20. Oktober mit einem Heimspiel gegen den EV Ravensburg startet. Dann heißt es endlich wieder: It’s hockey time an der Hindelanger! Eine Saisonvorschau:

Das Trainerteam

Kompetenz und Konstanz – auf dem Trainerposten setzen die Schwarz-Gelben auch in der kommenden Spielzeit auf zwei bekannte Gesichter: Helmut Wahl und Spielertrainer Vladimir Kames leiten für den Oberallgäuer Traditionsverein die sportlichen Geschickte der Sonthofer. Beide Übungsleiter kennen und schätzen sich seit vielen Jahren und bilden ein eingespieltes Team.

Das Team

Das Team hat im Vergleich zur vergangenen Spielzeit ein verändertes Gesicht erhalten: Nach dem Saisonaus gegen Waldkraiburg verließen nicht nur Routinier und Publikumsliebling Christian Engler und Goalgetter David Mische (ESC Kempten), sondern auch die Stürmer Christopher Unzeitig, Marco Reinholz und Kristof Spican sowie die Verteidiger Niklas Arnold und Philipp Stalla den Verein.

Dafür haben sich die Verantwortlichen vier neue Spieler geangelt: Neben Justin Weber und Philipp Zeiske komplettieren die auslandserfahrenen Filip Krzak und Josef Slaviček den ambitionierten ERC-Kader. Mit Slaviček haben die Sonthofer einen technisch versierten Stürmer aus der zweiten tschechischen Liga an Land gezogen. Der in Velké Popovice geborene Rechtsschütze wechselt von Slavia Prag an die Iller. Verteidiger Krzak, ein äußerst sympathischer und positiv eingestellter Mensch, kam von Skautafélag Reykjavikur aus der isländischen Liga, wo er in der abgelaufenen Spielzeit sieben Tore und 21 Torvorlagen zum Erfolg seines Teams beisteuerte.

Offensivkraft Weber absolvierte seine Eishockey-Ausbildung an der Hindelanger Straße und ging in der vergangenen Bezirksliga-Saison für die Eisbären Oberstdorf aufs Eis. Zeiske, ebenfalls Stürmer, spielte für Kooperationspartner Kempten, war aber bereits in der vergangenen Saison bereits mit einer Förderlizenz ausgestattet und lief in zwei Partien für die Schwarz-Gelben auf.

Stichwort Kempten: Im Sommer wurde zudem die erfolgreiche Kooperation zwischen Sonthofen und dem Nachbarn aus der Allgäu-Metropole erneuert. Vom ERC dürfen zukünftig bei Bedarf die Verteidiger Aaron Grillinger und Roman Zwicker sowie Keeper Calvin Stadelmann die Schlittschuhe in Kempten schnüren. Im Gegenzug können die Stürmer Nikolai Streif, Verteidiger Tobias Russler und David Mische für Sonthofen Traditionsverein eingesetzt werden.

Die Vorbereitung

Niederlage gegen Buchloe, Sieg gegen Lechbruck, Niederlage gegen Kempten – auf den ersten Blick mag die Vorbereitung ergebnistechnisch durchwachsen erscheinen. Allerdings präsentierten sich die Schwarz-Gelben bei ihren beiden Niederlagen gegen den ESV Buchloe (2:3) und im Derbytest gegen den Nachbarn Kempten (1:2) nach ansprechenden Auftritten auf Augenhöhe mit den höherklassigen Bayernligisten. Leistungen, die Spielern und Trainern Mut machen sollten für die anstehende Landesliga-Saison. Beim 8:2 gegen den ERC Lechbruck zeigten sich die Oberallgäuer in Torlaune. Die Zugänge Josef Slaviček und Filip Krzak trugen sich in die Scorerliste ein. Zwei Testspiele stehen noch aus: Am 6. Oktober kreuzt der ERC um 17.45 Uhr beim SC Forst die Schläger, bevor die Truppe am 13. Oktober um 18 Uhr erneut gegen Forst zum letzten Kräftemessen vor dem Saisonstart bittet.

Die Liga

Zehn Teams gehen in der Landesliga Gruppe A auf Punktejagd. Sonthofen wird dabei auf allseits bekannte Mannschaften aus der vergangenen Saison treffen: ESV Burgau 2000, SC Forst, EV Fürstenfeldbruck, Wanderers Germering, ERC Lechbruck, ERSC Ottobrunn, EV Pfronten, EV Ravensburg und der SC Reichersbeuern. Mit besonderer Vorfreude dürften die Fans des ERC auf die Partien gegen Pfronten schauen. Das Derby zwischen den Ost- und Oberallgäuern wartet mit Kampf und Klasse auf und verspricht volle Stadien.

Am ersten Spieltag am 20. Oktober treten die Sonthofer gegen EV Ravensburg an. Als letzter Spieltag der Vorrunde ist der 14. Februar 2025 vorgesehen, Meister- und Abstiegsrunde beginnen ab dem 16. Februar.

Das Saisonziel

Die Latte mit dem sportlich erfolgreichen Halbfinal-Abschneiden liegt hoch: Die Verantwortlichen haben es sich zum Ziel gesetzt, nach der 1,5-fach Runde vom besten Platz aus in die Playoffs zu starten – und dann ist im Eishockey alles möglich. Zudem gilt es auch weiterhin, die jungen Spieler in ihrer Entwicklung zu begleiten und gut in den Kader zu integrieren.

Der Nachwuchs

Der Nachwuchs stellt für den ERC eine unabdingbare Stütze dar. Hervorzuheben ist das Engagement zahlreicher Beteiligter, allen voran den Trainern und Trainerinnen sowie dem Betreuerstab. Die Jugendteams der Sonthofer spielten im Großen und Ganzen tolle Saisons. Vor allem aber haben sich die Kinder stetig verbessert und eine entsprechende Entwicklung hingelegt – das oberste Ziel, wie Jugendleiter Alexander Henkel betonte. Durch das Engagement der Übungsleiter in der Laufschule und der U7 und U9 ist es gelungen, neue Nachwuchskräfte hinzuzugewinnen. Etwas dünner ist die Personaldecke bei der U15. Hier wird Unterstützung durch U13-Spieler benötigt.

Erfreulich: Zur neuen Saison können die Sonthofer wieder auf eine U20-Mannschaft setzen, die einen wichtigen Unterbau darstellt und Bindeglied für die erste Mannschaft ist. Ähnlich wie bei der U15 ist auch hier der Kader klein, aber Henkel geht positiv in die neue Spielzeit und baut darauf, wieder langfristig eine U20 halten zu können.

Der Verein

Während der ordentlichen Mitgliederversammlung Mitte Juli wurden die Vorsitzenden Roman Hanisch und Thomas Junker im Amt bestätigt. Unterstützung erhalten die beiden Vorsitzenden von Jugendleiter Alexander Henkel, Bereichsleiterin Eishockey Graziella Kautner-Lanzer, Organisationsleitung Gerhard Socher und Schriftführerin Nina Schäfer.

Finanziell ist der Verein auch weiterhin gut aufgestellt. Verbindlichkeiten der vergangenen Jahre wurden im abgelaufenen Geschäftsjahr weiter reduziert.

Faustpfand des ERC sind die Anhänger: Im Schnitt besuchten in der abgelaufenen Spielzeit fast 900 Zuschauer die Heimspiele des ERC. Der Zuspruch zeigt, welch wichtige Rolle der Verein für die gesamte Region spielt. Nicht wenige höherklassige Klubs dürften sich ähnliche Zuschauerzahlen wünschen. Getragen wird der Verein durch seine zahlreichen ehrenamtlichen Helfer, die zum reibungslosen Gelingen beitragen. Ganz gleich, ob Vorstand, Trainer, Betreuer, Spieler, Sponsoren, Fans oder Eltern – sie alle gehören zur großen und engagierten ERC-Familie!

Der Kader des ERC Sonthofen für die Saison 2024/25:

Tor: Fabian Schütze, Calvin Stadelmann, Felix Ottenbreit

Defensive: Robin Berger, Aaron Grillinger, Vladimir Kames, Filip Krzak (neu), Nicolas Neuber, Tobias Russler (FL), Adam Suchomer, Roman Zwicker

Offensive: Denis Adebahr, Kevin Adebahr, Jonas Gotzler, Jochen Hartmann, Ondrej Havlicek, Valentin Köcheler, David Mische (FL) Dustin Ottenbreit, Dan Przybyla, Marc Sill, Josef Slaviček (neu), Matyas Stransky, Nikolai Streif (FL) Justin Weber (neu), Philipp Zeiske (neu)

Trainer: Helmut Wahl, Vladimir Kames