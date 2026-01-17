ERC Sonthofen feiert Kantersieg in Fürstenfeldbruck

Sonthofen. (PM EC) Der ERC Sonthofen hat in der Eishockey‑Landesliga einen deutlichen 7:0‑Erfolg beim EV Fürstenfeldbruck eingefahren.

Vor 160 Zuschauern überzeugte die Mannschaft um Kapitän Marc Sill mit effektivem Offensivspiel, einem starken Torhüter und einem frühen Hattrick von Dan Przybyla, der mit drei Treffern in Serie maßgeblich zum klaren Auswärtssieg beitrug.

Im ersten Drittel tasteten sich beide Teams zunächst an die Bedingungen im Freiluftstadion heran. Sonthofen brauchte einige Minuten, um ins Spiel zu finden. Doch sobald der ERC den Rhythmus aufgenommen hatte, folgten sauber herausgespielte Treffer: Ondrej Havlicek (Kames, D. Adebahr) eröffnete den Torreigen, Lynnden Pastachak (Hartmann, Berger) legte nach, und Dan Przybyla (Kames, Havlicek) setzte mit seinem Tor kurz vor der Pause ein erstes Ausrufezeichen. Während die Offensive effizient agierte, blieb Torhüter Fabian Schütze stets souverän und entschärfte die wenigen Chancen der Gastgeber.

Im zweiten Drittel übernahmen die Schwarz-Gelben endgültig die Kontrolle. Das Team spielte schneller, direkter und nutzte die freien Räume konsequent. Przybyla (Krzak) traf erneut und komplettierte anschließend mit seinem dritten Treffer (D. Adebahr, Kames) seinen Hattrick. Zur Spielhälfte erhöhte Jochen Hartmann (Sill) auf das vorentscheidende 6:0.

Im Schlussabschnitt ließ der ERC nichts mehr anbrennen. Kapitän Marc Sill (Kröber, Pastachak) erhöhte im Powerplay auf 7:0, während die Defensive phasenweise etwas nachlässiger wirkte. In den letzten Minuten war bereits der Fokus auf das kommende Spiel gegen Ravensburg zu spüren. Dennoch zeigte Sonthofen über weite Strecken eine konzentrierte Leistung, arbeitete weiter an seinem Setup für die Playoffs und konnte sich erneut auf einen starken Rückhalt im Tor verlassen. Mit einem verdienten Auswärtssieg und einem weiteren Shutout im Gepäck richtet sich der Blick nun auf die nächste Herausforderung am Sonntag.

