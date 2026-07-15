ERC Sonthofen bittet zum Härtetest: Anspruchsvolles Vorbereitungsprogramm gegen Bayernliga-Schwergewichte

Sonthofen. (PM ERC) Die Sommerpause im Allgäuer Eishockey ist noch in vollem Gange, doch hinter den Kulissen des ERC Sonthofen laufen die Planungen für die neue Spielzeit weiterhin auf Hochtouren.

Nun steht das offizielle Vorbereitungsprogramm der Schwarz-Gelben fest. Die Verantwortlichen des Landesligisten haben für September und Oktober ein Testspielprogramm zusammengestellt, das der Mannschaft sportlich alles abverlangen wird.

Das anspruchsvolle Programm zeigt eine klare Marschrichtung: Der ERC Sonthofen, der in der Landesliga auf Puckjagd geht, sucht in der Vorbereitung ganz bewusst den Vergleich mit der höheren Spielklasse. Mit dem ESC Kempten und dem ESV Buchloe warten zwei etablierte Bayernligisten auf die Truppe aus der Oberallgäuer Kreisstadt. Diese Paarungen versprechen packende Duelle, bei denen sich die Sonthofener gegen klassenhöhere Teams beweisen müssen.

Der erste echte Prüfstein wartet am Freitag, dem 18. September 2026. Dann reist der ERC zum prestigeträchtigen und sportlich extrem schweren Allgäu-Derby gegen den Bayernligisten ESC Kempten. Eröffnungsbully in Kempten ist um 20:00 Uhr. Nur zwei Tage später kommt es in der heimischen Eissporthalle Sonthofen ab 18 Uhr zum direkten Rückspiel gegen die „Sharks“.

Nach dem Derby-Wochenende wartet bereits der nächste Bayernliga-Dino auf die Schwarz-Gelben. Am Freitag, dem 25. September 2026, empfängt der ERC um 20:00 Uhr den ESV Buchloe im eigenen Stadion. Das zweite Kräftemessen gegen die Piraten aus dem Ostallgäu folgt eine Woche später: Am Freitag, dem 2. Oktober 2026, gastieren die Sonthofener um 20:00 Uhr auswärts in Buchloe. Auch diese beiden Spiele werden ein echter Härtetest für Defensive und Spielaufbau des Landesligisten sein.

Zum Abschluss der Testphase begegnet der ERC einem Gegner auf Augenhöhe: Am Sonntag, dem 4. Oktober 2026, empfängt der ERC Sonthofen um 18:00 Uhr den ERC Lechbruck. Gegen den Ligakonkurrenten aus der Landesliga wartet die klassische Generalprobe. Dieses Spiel bietet dem Trainerteam die letzte Möglichkeit, vor dem anschließenden Hauptrundenstart an den Feinheiten, den Special-Teams und den optimalen Reihenkonstellationen zu feilen.

493 Wieviel Geld gibst Du bei einem regulären Stadionbesuch zusätzlich zum Eintrittspreis, also für zum Beispiel Getränke, Essen, Merchandising usw. aus? maximal 10 Euro zwischen 10 und 20 Euro zwischen 20 und 50 Euro zwischen 50 und 100 Euro mehr als 100 Euro