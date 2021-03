ERC Sonthofen bindet U20 Nachwuchstalent

Sonthofen. (PM ERC) Der ERC Sonthofen 1999 e. V. besetzt mit Calvin Stadelmann eine von drei geplanten Torhüterstellen. Neben seinen Einsätzen in der 1....

Sonthofen. (PM ERC) Der ERC Sonthofen 1999 e. V. besetzt mit Calvin Stadelmann eine von drei geplanten Torhüterstellen.

Neben seinen Einsätzen in der 1. Mannschaft wird der gebürtige Sonthofner weiterhin für die ERC U20 in der Landesliga auflaufen. Der 17-Jährige ist ein Torhüter mit großer Perspektive, er verfügt trotz seines jungen Alters über eine ausgefeilte Torhütertechnik. Damit tritt er in die Fußstapfen seines Onkels, der ehemaligen ERC Torhüterlegende Joachim „Bibi“ Appel.

Calvin Stadelmann wurde in Sonthofen ausgebildet. 2018 wechselte er für zwei Spielzeiten nach Kaufbeuren, ehe es ihn 2020 wieder in seine Heimat zog.