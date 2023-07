ERC Sonthofen baut Verteidigung aus

Sonthofen. (PM ERC) Verteidiger Phillip Stalla wird auch in der kommenden Saison das Trikot der Schwarz-Gelben tragen und damit seine vierte Spielzeit in Sonthofen...

Sonthofen. (PM ERC) Verteidiger Phillip Stalla wird auch in der kommenden Saison das Trikot der Schwarz-Gelben tragen und damit seine vierte Spielzeit in Sonthofen bestreiten.

In der vergangenen Saison musste der 26-Jährige gesundheitsbedingt pausieren und kam dadurch auf nur fünf Spiele. Stalla ist jetzt wieder voll einsatzfähig, sodass der ERC durch seine gute Spielübersicht und starken Lauftechnik profitieren wird. Die Grundlagen erlernte der gebürtige Unterallgäuer in Sonthofen. Nachdem er seine Fähigkeiten ab dem Knaben-Alter in Memmingen weiterentwickelt hatte, spielte er eine Saison in der DNL für Augsburg. Weitere Stationen waren der ECDC Memmingen in der Bayernliga und der ESC Kempten in der Landesliga.

Auch Robin Berger bleibt dem ERC Sonthofen weiterhin treu. Der 30-jährige Eishockey-Enthusiast wird in der kommenden Landesligasaison von der Offensive in die Defensive des Teams wechseln. Berger wurde in Sonthofen ausgebildet und wechselte mit 18 Jahren für zwei Jahre in die Junioren-Bundesliga nach Kaufbeuren. In den folgenden Jahren stand der Linksschütze mehrmals im Aufgebot der damaligen ERC Bulls in der Bayern- und Oberliga. Weitere Stationen waren die Eisbären Oberstdorf und die Sharks des ESC Kempten. In der letzten Saison erzielte der gebürtige Oberstdorfer in 32 Spielen 11 Punkte. Unvergesslich war sein Treffer am letzten und entscheidenden Spieltag der Meisterrunde, als er zum vorentscheidenden 2:0 gegen die Isar-Rats aus Dingolfing abfälschte und somit zum direkten Playoff-Einzug beitrug.

1546 Beim Deutschland Cup 2023 in Landshut spielen erstmals Frauen- und Herren-Nationalmannschaft parallel an einem Standort. Das Turnier wird dadurch um einen weiteren Tag von Mittwochs bis Sonntags verlängert. Eine gute Entscheidung? Ja, super Idee. Abwarten, wie die Fans es annehmen Nein, das ist zuviel des Guten