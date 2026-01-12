ERC siegt in Peißenberg: 3:2 nach Penalty gegen Forst

Lechbruck. (PM ERC) Der ERC Lechbruck gewann am Sonntagabend sein Auswärtsspiel beim SC Forst mit 3:2 nach Penaltyschießen und sammelte damit zwei wertvolle Punkte im Kampf um die Spitzenplätze der Landesliga Gruppe A.

In der flatbuy arena Peißenberg entwickelte sich eine intensiv geführte Partie, in der die Flößer erneut ihren Teamgeist und ihre Nervenstärke unter Beweis stellten.

Zu Beginn brauchte der ERC allerdings etwas Zeit, um in die Partie zu finden. Gerade in den ersten zehn Minuten, als Forst drei Strafzeiten kassierte, wäre deutlich mehr möglich gewesen. Die Lecher fanden in diesen Überzahlsituationen zwar zu strukturierten Angriffen, agierten aber im Torabschluss zu unpräzise und ließen die zwingende Konsequenz vermissen. Forst überstand diese Phase schadlos und auch im weiteren Verlauf des ersten Abschnitts sollten keine Treffer fallen, so ging es torlos in die erste Drittelpause.

Im zweiten Spielabschnitt kamen die Gastgeber besser ins Rollen. Mit einer Einzelaktion traf Denis Degenstein in der 28. Spielminute zur 1:0-Führung für Forst. Der Rückstand zeigte jedoch Wirkung beim ERC, der nun aggressiver und zielstrebiger agierte. Der Aufwand wurde belohnt: In der 34. Minute glich Simon Maucher nach Kombination über Mathias Schuster und Marcus Köpf zum 1:1 aus. Bis zur Drittelsirene entwickelte sich eine offene Begegnung mit Chancen auf beiden Seiten, die Torhüter aber ließen sich nicht mehr überwinden.

Das Schlussdrittel wurde zum Kampfabschnitt. Forst schlug in der 48. Minute durch Maximilian Brauer erneut zu und nutzte einen Moment der Unsortiertheit in der Lechbrucker Defensive zur 2:1-Führung. Doch der ERC zeigte Charakter – ähnlich wie schon in den Vorwochen. Spielertrainer Paolo De Sousa setzte in der 51. Minute ein Ausrufezeichen und traf nach Vorarbeit von Tyler Lepore und Lukas Fischer zum 2:2-Ausgleich. Die Schlussphase war von hoher Intensität und zahlreichen Zweikämpfen geprägt. Beide Teams drängten auf die Entscheidung, doch es blieb beim Remis nach regulärer Spielzeit. In der anschließenden fünfminütigen Overtime bot sich ein offener Schlagabtausch, ohne dass eine der beiden Mannschaften das Spiel für sich entscheiden konnte.

Im nachfolgenden Penaltyschießen hatte der ERC schließlich das bessere Ende für sich. Mathias Schuster verwandelte seinen Versuch und sicherte den Flößern damit den Zusatzpunkt zum 3:2-Endstand. Mit dem Erfolg in Peißenberg untermaurte Lechbruck seinen Tabellenplatz im Spitzenfeld der Liga.

Spielertrainer Paolo De Sousa zeigte sich nach dem Spiel zufrieden mit der Reaktion seiner Mannschaft: „Wir hatten einen langsamen Start, haben uns aber an unseren Matchplan gehalten und 60 Minuten lang investiert. Wieder sind wir als Team aufgetreten und haben Charakter gezeigt, egal wie viel Zeit noch auf der Uhr ist. Wir halten zusammen und die ganze Mannschaft kämpft bis zum Schluss, das ist unser Erfolg!“

Der ERC präsentiert sich damit weiterhin als unangenehmer und stabiler Gegner, der in engen Situationen nicht nachlässt und regelmäßig Punkte mitnimmt. Für die kommenden Aufgaben bietet der Sieg eine gute Grundlage – und vor allem weiteres Selbstvertrauen für den heißen Kampf um eine gute Playoff-Ausgangsposition.

Strafminuten:

Forst 14 / Lechbruck 8

