ERC siegt 4:1 in FÃ¼rstenfeldbruck und stÃ¼rmt an die Tabellenspitze

Sonthofen. (PM ERC) Fünf Spiele, fünf Siege: Auch nach dem fünften Spieltag in der Landesliga behält der ERC Sonthofen seine weiße Weste.

Die Oberallgäuer gewinnen ihr Auswärtsspiel beim Vorletzten EV Fürstenfeldbruck mit 4:1 (0:2, 1:0, 0:2) und sind nun Tabellenführer. Die Sonthofer profitieren dabei von der 6:7-Niederlage des bisherigen Klassenprimus Pfronten in Reichersbeuern.

Mit dem Rückenwind von vier Siegen in Folge und einem optimalen Saisonstart sind die Mannen von Coach Helmut Wahl und Spielertrainer Vladimir Kames ins Münchner Umland gefahren und wollten ihre Erfolgsserie auch am Sonntagabend weiter ausbauen. Und mit diesem Siegeswillen starteten sie auch in die Partie und setzten den EVF von Beginn an unter Druck. Die Belohnung folgte in Person von Vladimir Kames, der auf Vorlage von Ondrej Havlicek und Aaron Grillinger zu einem satten Schuss ausholte und die Führung für die Schwarz-Gelben markierte (4. Minute).

In der 9. Minute war es dann Adam Suchomer, der in Überzahl zum 2:0 traf und die Sonthofer in ruhiges Fahrwasser brachte (Assists: Jochen Hartmann, Filip Krzak). Trotz der 2:0-Führung gelang es den Hausherren aber immer wieder, mit Tempo in die ERC-Zone einzudringen und den Sonthofer Keeper Fabian Schütze unter Druck zu setzen. Insbesondere in der Rückwärtsbewegung und dem Spiel ohne Scheibe offenbarten die Schwarz-Gelben kleinere Unsicherheiten, die zu brenzligen Situationen führten. Eine dieser Unachtsamkeiten brachte der Truppe von EVF-Coach Maximilian Helling in der 25. Minute des Mittelabschnitts den 1:2-Anschlusstreffer durch Kresimir Schildhabel. Die Sonthofer mühten sich und fuhren Angriff um Angriff – ein Treffer sollten ihnen im zweiten Drittel allerdings nicht mehr gelingen.

Im Schlussdrittel schalteten die Sonthofer wieder einen Gang nach oben – und wurden in der 46. Minute durch einen Treffer in Überzahl belohnt: Verteidiger Nicolas Neuber zielte auf Vorlage von Adam Suchomer und Philipp Zeiske besonders genau und markierte die beruhigende 3:1-Führung. In diesem Powerplay zeigte der ERC seine ganze Kaltschnäuzigkeit und benötigte nur 15 Sekunden, um das Überzahlspiel in zählbaren Erfolg umzumünzen. Drei Minuten vor der Schlusssirene erhöhten die souverän auftretenden Gäste auf 4:1 – auf Vorlage von Robin Berger und Valentin Köcheler netzte Dan Przybyla zum Endstand ein und sorgte für kollektiven Jubel auf der Mannschaftsbank: Da die Pfronten Falcons ihr Auswärtsmatch beim SC Reichersbeuern mit 6:7 verloren und ihre erste Saisonniederlage kassierten, schoben sich die Sonthofer mit dem fünften Sieg im fünften Match an die Tabellenspitze!

Am kommenden Wochenende wartet das dritte Auswärtsspiel in Folge auf die Kufencracks aus dem Oberallgäu: Bei den Wanderers Germering dürfte es für die Zuschauer am Freitagabend eine spannende Partie geben. Am Sonntag gastieren dann die Eisbären Burgau im Eisstadion an der Hindelanger Straße. Erstes Bully ist um 18 Uhr. Bitte beachten: Für dieses Spiel wird den Gästefans aus Burgau kein Zutritt zum Stadion gewährt.

