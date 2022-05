ERC setzt Kooperation mit Ravensburg fort

Ingolstadt. (PM ERCI) Der ERC Ingolstadt aus der PENNY DEL und die Ravensburg Towerstars aus der DEL2 setzen ihre Kooperation auch in der kommenden...

Ingolstadt. (PM ERCI) Der ERC Ingolstadt aus der PENNY DEL und die Ravensburg Towerstars aus der DEL2 setzen ihre Kooperation auch in der kommenden Saison fort.

Gemeinsam soll die im Vorjahr begonnene erfolgreiche Zusammenarbeit weitergeführt und intensiviert werden, um den jungen, talentierten Spielern beider Clubs die bestmöglichen Voraussetzungen für ihre Entwicklung zu bieten.

Im Sommer 2021 startete die Kooperation der beiden Teams und wurde die ganze Spielzeit 2021/22 hindurch in engem Austausch mit Leben gefüllt. Bereits vor dem offiziellen Trainingsstart der Towerstars reiste der Ravensburger Stürmer Fabian Dietz mit den Ingolstädtern ins Trainingslager nach Latsch in Südtirol und bestritt dort auch zwei Testspiele für die Panther.

Im Saisonverlauf kamen ein halbes Dutzend ERC-Spieler für die Towerstars zum Einsatz. Neben Simon Gnyp, Enrico Henriquez-Morales und Louis Brune, die die meisten Einsätze verbuchten, liefen auch Davis Koch, Wojciech Stachowiak und Leon Hüttl für den DEL2-Vizemeister auf. Gnyp, der 24 Spiele für die Oberschwaben absolvierte, dabei im Schnitt deutlich über zwanzig Minuten Eiszeit pro Partie erhielt und 16 Scorerpunkte beitrug, Henriquez-Morales und Brune absolvierten genug Spiele im Towerstars-Trikot, um die Ravensburger auch in der Finalserie gegen den späteren Meister Löwen Frankfurt unterstützen zu können.

„Mit den Towerstars haben wir einen erstklassigen Kooperationspartner, mit dem die Zusammenarbeit in der vergangenen Saison absolut vorbildlich war. Wir waren regelmäßig in intensivem Austausch und die Kooperation war für alle Beteiligten, sowohl die beiden Clubs als auch die Spieler, eine Bereicherung. Unsere jungen Profis haben sich in ihren Einsätzen für Ravensburg gut entwickelt und konnten dort viel Selbstvertrauen für die Spiele bei uns mitnehmen“, sagt ERC-Sportdirektor Tim Regan und kündigt an: „In der kommenden Saison wollen wir dies fortsetzen und die Zusammenarbeit sogar noch intensivieren. Anfang August werden wir zum Beispiel erstmals ein Prospect-Camp in Ingolstadt abhalten, an dem Spieler der Towerstars, von uns sowie aus unserem DNL-Team teilnehmen. Und auch Tim Kehler, der neue Ravensburger Headcoach, wird dabei sein.“

Daniel Heinrizi, Geschäftsführer Sport bei den Towerstars, sagt: „Wir freuen uns sehr, dass wir die erfolgreiche Kooperation mit dem ERC Ingolstadt fortführen können. Es hat den jungen Spielern aus Ingolstadt viel gebracht, letzte Saison bei uns Erfahrung zu sammeln und mit Selbstvertrauen nach Ingolstadt zurückzukommen, sowie uns zu mehr Kadertiefe und qualitativ hochwertiger Unterstützung verholfen. Eine Win-Win-Situation für beide, die auch von der Kommunikation der sportlich Verantwortlichen abhängt. Und diese war vergangene Saison mit Larry Mitchell und Tim Regan hervorragend.“

Im Rahmen der Saisonvorbereitung beider Clubs wird der ERC Ingolstadt außerdem am Freitag, 2. September, ein Testspiel bei den Ravensburg Towerstars bestreiten.