ERC-Rumpftruppe verliert mit 5:0 in Bad Aibling

Sonthofen. (PM ERC) Am Sonntagabend endete für Eishockey-Landesligist ERC Sonthofen die Miniserie von drei Erfolgen in Folge: Beim EHC Bad Aibling kassierte die Truppe von Trainerduo Helmut Wahl und Vladimir Kames eine deutliche 5:0 (3:0, 0:0, 2:0)-Niederlage.

Felix Ottenbreit feierte seine Pflichtspieldebüt im Kasten des Oberallgäuer Traditionsvereins, trotz ordentlicher Leistung konnte der Youngster die dritte Saisonniederlage nicht verhindern. Beim ERC fehlten acht Stammspieler.

Sein Meisterschaftsdebüt hatte sich Felix Ottenbreit mit Sicherheit anders vorgestellt: Der 20-jährige Keeper des ERC, der bislang den Kasten der U20 hütete, rückte erstmals von Beginn an ins Gehäuse der ersten Mannschaft – und musste bereits nach sechs Minuten hinter sich greifen. Jan Zedek verwertete einen Konter der Hausherren eiskalt zum 1:0. So richtig in Tritt kamen die Gäste aus Sonthofen im ersten Drittel nicht, vielleicht auch bedingt durch den Ausfall zahlreicher Stammspieler: Der ERC musste auf Pascal Kröber, Adam Suchomer, Jochen Hartmann, Ondrej Havlicek, Josef Slavicek und Philipp und Fabian Zeiske sowie Calvin Stadelmann verzichten. Nach 11 Minuten klingelte es erneut im Kasten des ERC, als Maximilian Meyer mit einem abgefälschten Direktschuss auf 2:0 erhöhte.

Doch damit nicht genug, denn die spielfreudigen Bad Aiblinger erzielten in der 18. Minute gar das 3:0 durch Stefan Würmseer, nachdem sich die Hintermannschaft der Sonthofer im eigenen Verteidigungsdrittel einen Fehlpass erlaubte. Leichtfertige Scheibenverluste, zu wenig Laufarbeit, kaum Zug zum Tor: Für die Gäste, die mit drei Siegen in Serie bei nur zwei Gegentoren angereist waren, war es ein Anfangsabschnitt zum Vergessen. Das Trainerduo musste deutliche Worte in der Kabine finden.



Doch so richtig wollte der ERC-Turbo auch im Mittelabschnitt nicht zünden. Zwar zeigten sich die Gäste von ihrer aktiveren Seite, der ersehnte Anschlusstreffer fiel indes nicht. Lynnden Pastachak und Dan Przybyla waren dem ersten Sonthofer Treffer mit Pfostenschüssen am nächsten. Zwei Überzahlspiele ließen die Gäste zudem ungenutzt. Nach 40 Minuten schrumpfte der ohnehin dünn besetzte Kader weiter zusammen: Tobias Russler konnte mit Problemen an der Hand nicht weiterspielen.

Und auch im letzten Drittel versuchten die Sonthofer, an die guten Ansätze des Mittelabschnitts anzuknüpfen und möglichst schnell das erste Tor zu markieren, um vielleicht doch noch etwas Zählbares aus dem Landkreis Rosenheim mitzunehmen. Das Team war bemüht, allerdings zeigten sich die Gastgeber defensiv stabil – und in der Offensive an diesem Abend deutlich kaltschnäuziger und effektiver als die Oberallgäuer: In der 53. Minute netzte Christoph Gottwald zum 4:0 und machte auch die letzten und leisesten Hoffnungen der Sonthofer Fans auf einen Punktgewinn zunichte. Nur zweieinhalb kam es noch dicker für den ERC: Thomas Neumaier traf zum 5:0. Der Schlusspunkt in dieser Partie, die für die Sonthofer mit einer deutlichen Niederlage endete.

Das Team rangiert aktuell mit drei Siegen und drei Niederlagen auf Platz fünf der Tabelle und sieben Punkte hinter Tabellenführer Germering, die allerdings auch eine Partie mehr absolviert haben. Weiter geht es für den ERC Sonthofen am kommenden Wochenende mit einem Heimspiel am Freitagabend gegen den EV Ravensburg (20 Uhr), gefolgt von einer Auswärtspartie am Sonntag beim ERSC Ottobrunn ab 18.45 Uhr.

