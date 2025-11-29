ERC ringt Ottobrunn vor 800 Fans mit 6:3 nieder

Sonthofen. (PM ERC) Eishockey-Landesligist ERC Sonthofen präsentierte sich im Heimspiel über weite Strecken spielfreudig und torhungrig: Mit dem 6:3 (4:0, 2:2, 0:1) fuhren die Schwarz-Gelben den fünften Saisonsieg ein und klettern in der Tabelle von Platz sieben auf fünf.

Der ERC hatte sich viel vorgenommen für dieses Heimspiel – und die Jungs des Trainerduos Helmut Wahl und Vladimir Kames zeigten den fast 800 Zuschauern vom ersten Bully an, dass sie das umsetzen wollten, was sie die Woche über trainiert hatten: mit Laufarbeit und Leidenschaft den Puck vors Tor des Ottobrunner Keepers Carsten Aurich bringen. Und nach nur fünf Minuten sollte sich der couragierte Auftritt auszahlen: Einen Schuss des Sonthofer Kapitäns Marc Sill konnte der ERSC-Goalie nicht festhalten, und so hatte Jochen Hartmann leichtes Spiel und musste die Hartgummischeibe nur über die Linie schieben (weiterer Assist Adam Suchomer). Dan Przybyla, Ondrej Havlicek und Lynnden Pastachak hätten zwischen der 6. und 8. Minute das Ergebnis nach oben schrauben können, zielten aber knapp daneben.

Das zweite Tor sollte dann aber wenig später fallen, weil der ERC in diesem ersten Drittel endlich das beherzte Eishockey zeigte, was die Fans von ihrem Team sehen möchten: Der spielfreudige Ondrej Havlicek netzte in der 10. Minute in Überzahl und auf Vorlage von Filip Krzak und Dustin Ottenbreit zum 2:0 ein. Und zwei Minuten darauf stand es 3:0: Dan Przybyla eroberte sich in der Rundung den Puck, erspähte den sträflich frei gelassenen Dustin Ottenbreit vor dem gegnerischen Tor, der sich diese Möglichkeit nicht nehmen ließ.

Das war aber noch nicht der Schlusspunkt in einem unterhaltsamen ersten Spielabschnitt, denn in der 15. Minute löffelte Dan Przybyla in doppelter Überzahl die Scheibe über die Schulter von ERSC-Keeper Carsten Aurich zum viel umjubelten 4:0 (Assist Ondrej Havlicek). Und so skandierten die Fans der Schwarz-Gelben kurz der Drittelpause bereits: „Macht sie alle, schießt sie aus der Halle.“ ERC-Torhüter Calvin Stadelmann durfte sich bis zu diesem Zeitpunkt nicht wirklich auszeichnen.

Wer dachte, der ERC würde sich auf der komfortablen Führung ausruhen, der sah sich nach nicht einmal einer Minute im Mittelabschnitt getäuscht: Filip Krzak passte die Scheibe zu Dan Przybyla, und der wieselflinke Tscheche markierte das 5:0. Allerdings wollten die Gäste den klaren Rückstand nicht allzu lange auf sich sitzen lassen und nutzten ein eigenes Überzahl nach nur 20 Sekunden durch Adrian Huber zum 1:5 (23. Minute) aus. Als die Gäste dann in der 30. Minute in einem weiteren Überzahlspiel die Chance auf ein weiteres Tor hatten, fasste sich Filip Krzak ein Herz und donnerte die Scheibe in Unterzahl zum 6:1 (Assist Marc Sill).

Und es ging munter weiter: Nur anderthalb Minuten später stellte Louis Landerer den Spielstand auf 6:2. Im Schlussabschnitt verwalteten die Schwarz-Gelben weitestgehend die Führung, einzig das 3:6 der Gäste durch Stefano Rizzo in der 49. Minute veränderte letztmalig den Spielstand. Alles in allem präsentierte sich der ERC an diesem Abend konzentrierter als in den vergangenen Matches – sicher sehr zur Freude der beiden Übungsleiter und der fast 800 Fans im Eisstadion an der Hindelanger Straße.

Weiter geht es für die Schwarz-Gelben am Sonntag mit einem Auswärtsspiel beim EHC Bad Aibling. Erstes Bully ist um 18.45 Uhr.

