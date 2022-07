ERC prÃ¤sentiert Trikots der Saison 2022/23

Ingolstadt. (PM ERCI) Der ERC Ingolstadt hat am heutigen Donnerstagabend seine neuen Trikots für die Saison 2022/23 in der PENNY DEL (Deutsche Eishockey Liga)...

Die beiden Stürmer Mirko Höfflin und Frederik Storm schlüpften in die Model-Rolle und stellten den Fans im SATURN am Westpark das Heim- und Auswärtstrikot vor.

Das Heimjersey der Oberbayern ist auch in dieser Spielzeit von Blautönen geprägt. Während der Grundton ein dunkles Blau ist, sind der Schulter- und Halsbereich in Cyan gehalten. Die ebenfalls cyanfarbenen Highlights oberhalb des Saums, an den Ärmeln und um die Rückennummer, sind ein weiterer Blickfang.

Auswärts laufen die Ingolstädter in einem weißen Trikot auf, welches in der unteren Hälfte mittels Kristalloptik fließend in ein helles Blau übergeht. Zudem wurde das Logo auf der Brust dem Trikotdesign angepasst. Der Pantherkopf im ERC-Logo prangt auf dem Auswärtsjersey in einem weißen statt blauen Diamanten, auf dem Heimtrikot in einem cyanfarbenen.

„Das Heimtrikot haben wir in diesem Jahr eher klassisch gestaltet, dafür besticht das Auswärtsjersey mit einem modernen Design“, sagt Claudius Rehbein, Direktor Marketing & Vertrieb beim ERC Ingolstadt.

„Außerdem wollten wir unser Logo wieder selbstbewusster positionieren, sodass es nach etlichen Jahren nun wieder deutlich größer ist. Mit den neuen Trikots wollen wir zuversichtlich in eine hoffentlich erfolgreiche und reibungslos verlaufende Saison starten.“

Wie gewohnt wird Hauptpartner SATURN zusammen mit dem ERC-Logo die Brust des Trikots zieren. In dieser Saison ist der Pantherkopf wieder unterhalb des SATURN-Schriftzugs platziert. Und auch Hauptpartner AUDI wird wieder auf der Schulter zu sehen sein.

Neu auf dem Heim- und Auswärtstrikot vertreten ist Premiumpartner Ziegler Haus, der bereits in der vergangenen Spielzeit auf demAufwärmtrikot präsent war. Ziegler Haus wird auf der Rückseite des Jerseys unterhalb der Rückennummer zu sehen sein. Premiumpartner DB Regio Bayern wird weiterhin die rechte Brustseite zieren, während PSW und B1 Systems erneut auf den Ärmeln sind