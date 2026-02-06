Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos â€“ DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos â€“ DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
ERC Lechbruck verpflichtet Routinier Florian Simon
ERC LechbruckTransfer-News

ERC Lechbruck verpflichtet Routinier Florian Simon

6. Februar 20261 Mins read67
Florian Simon - Â© Manfred Sitter / ERC Lechbruck
Lechbruck. (PM ERC) Der ERC Lechbruck kann einen namhaften Neuzugang prÃ¤sentieren: Mit Florian Simon wechselt ein erfahrener Verteidiger vom Bayernligisten PeiÃŸenberg Miners zu den FlÃ¶ÃŸern.

Der 38-JÃ¤hrige bringt viele Jahre hÃ¶herklassige Erfahrung mit ins OstallgÃ¤u und soll der Lecher Defensive zusÃ¤tzliche StabilitÃ¤t verleihen.

Simon stammt aus dem Nachwuchs des SC Riessersee und entwickelte sich Ã¼ber mehrere Spielzeiten beim EC Peiting zu einem etablierten Oberliga-Spieler. Seine prÃ¤gendste Zeit verbrachte er anschlieÃŸend beim EV FÃ¼ssen, fÃ¼r den er neun Jahre lang aktiv war. In der Oberliga absolvierte er insgesamt 462 Spiele. Im Sommer 2023 schloss sich der Routinier den PeiÃŸenberg Miners an, wo er sofort eine FÃ¼hrungsrolle Ã¼bernahm und seine Klasse erneut unter Beweis stellte. FÃ¼r die Miners kam er in dieser Zeit auf 63 Spiele in der Bayernliga.

Beim ERC Lechbruck soll Simon nun vor allem mit seiner Ãœbersicht, ZweikampfstÃ¤rke und Routine Verantwortung Ã¼bernehmen. Gerade fÃ¼r die jungen Spieler im Team wird der erfahrene Verteidiger eine wichtige StÃ¼tze sein.

â€žFlorian ist ein Spieler, der charakterlich und sportlich sehr gut zu unserem Team passtâ€œ, erklÃ¤rt ERC-Vorstand Manfred Sitter. â€žMit seiner Erfahrung und Routine bÃ¼rgt er fÃ¼r StabilitÃ¤t in der Abwehr, und auch unsere jungen Spieler werden von ihm profitieren. Er ist ab sofort spielberechtigt.â€œ

Mit der Verpflichtung von Florian Simon verstÃ¤rken die FlÃ¶ÃŸer gezielt ihre Defensive und gewinnen einen Spieler, der sowohl auf als auch neben dem Eis eine wichtige Rolle einnehmen soll.

